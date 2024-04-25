72-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках

Гастрольный график Розенбаум наполнен выступлениями практически каждый день, и Розенбаум не планирует снижать интенсивность своей работы. Он называет себя трудоголиком, для которого работа на сцене является приоритетом.

Несмотря на свой возраст, Розенбаум признает, что сохранение формы и энергии для него не требует особых усилий. Он не придерживается специальных диет и зарядок, но признает важность активного образа жизни. Певец отмечает, что поддержание формы в его случае обусловлено как генетикой, так и активной жизненной позицией.

Кроме музыкальной карьеры, Розенбаум также занимается бизнесом. В Санкт-Петербурге он владеет сетью пивных заведений, которые пользуются популярностью у туристов и местных жителей. Певец отмечает, что в его молодости пивные были популярным местом для проведения времени, и он решил возродить эту традицию.

Розенбаум активно участвует в развитии своего бизнеса, однако он подчеркивает, что его роль заключается в творческой составляющей проекта, а организационные вопросы решают другие специалисты. Певец радует своих поклонников как музыкой, так и предложением качественных заведений.

В своей личной жизни Розенбаум гордится четырьмя внуками, но он не навязывает им свой творческий путь. Певец признает, что не видит в них желания следовать его стопам, и оставляет им свободу выбора. Важно для него поддерживать семейные связи и радоваться успехам и достижениям своих близких. Александр Розенбаум остается примером активности, трудолюбия и творческого подхода к жизни, продолжая радовать публику своими выступлениями и успешными предпринимательскими проектами.