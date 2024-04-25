Мнение: Маша и ЮКОС

О сколько им открытий чудных…

Наблюдать за реакцией прогрессивной общественности на «шокирующие откровения Марии Певчих» становится всё прикольнее и прикольнее. Не зря, ой не зря уже после первого ее опуса так заволновался Михайла Ходорковский! Поскольку уже абсолютно ясно, что Мария идет строго по путинской повестке, впереди для переобувающихся у нас на глазах расейских прогрессистов явственно маячит очередная сенсация из разряда «мы ничего об этом никогда не слышали». Где и прозвучит сакраментальный вопрос «А платил ли ЮКОС налоги?»

Вот где случится уже окончательный срыв покровов и потрясение основ! Предвкушаю это невиданное зрелище с нетерпением – и уверен, что команда Маши сможет выдать фильм под рабочим названием «Предатели и ЮКОС» в неповторимом навальновском стиле, во всяком случае, она научилась его копировать близко к оригиналу, хотя и, пожалуй, без фирменного навальновского юмора.

Спойлер: ЮКОС, конечно, налоги не платил, а «скважинной жидкостью» тоже баловался – как и все прочие нефтяные компании в РФ. Спорить, наверно, можно было бы о размерах ущерба для РФ, но что ущерб был – понятно и ежу. Что тут начнется на страницах ФБ – страшно представить. The pangs of dispriz’d love – боль презренной любви, говоря языком Шекспира – вот что мы в этот момент увидим. Будут ли инфаркты? НЕ ИСКЛЮЧЕНО. «Миша?! И ты, Брут?? Ты что – не платил налоги, Миша?!! Как ты мог!»

Цирк «срывания всех и всяческих масок», думается, достигнет апогея, а число «прозревающих на глазах» начнет бить все рекорды. Единственное, что может спасти «Мишу» – что все процесс на ЮКОСом уже не 90е, это 2003, хотя сам ЮКОС, безусловно, родом оттуда. Может быть, залезать в путинскую эпоху Певчих не рискнет – хотя why not? Главное, что можно гарантировать – всё то же безграничное удивление: надо же – а мы же ничего не знали. Ой-ой, это так интересно! Как же хорошо Маша рассказывает. Откуда она столько всего знает!? Уважаемая общественность – мы присутствуем при возрождении журналистики в России!

А вот Ходорковскому, чует мое сердце, будет совсем не смешно. Все эти внезапные тетушки и менеджеры среднего звена, лишенные возможности поехать в любимую Хорватию (поскольку из Армении им на Хорватию и драмов уже не хватает, и визу не дают) – станут донимать его вопросом – Миша! Но ведь нельзя не платить налоги! Мы же все знаем, что так делал только Аль Капоне!!

Отсидевшему 10 лет на зоне «Мише» останется лишь скрипеть зубами, листая русский Фейсбук, и давить рвущийся из груди крик «ЗАТКНИТЕСЬ, ДУРАКИ!!!» Воистину одна ушлая девица способна вызвать сход настоящей лавины, всего лишь взявшись немного развить путинские нарративы.

Они ведь правда станут говорить «а мы ничего не знали». Хотя другая Марина, в сто раз крупнее и трагичнее, по фамилии Цветаева, уже припечатала таких «незнающих» около 100 лет назад: «Вина черни не в том, что она не знает – а в том, что она не желает знать».