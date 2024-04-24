Мнение: Ремонт за кофе, кофейные пакеты и механика голода

1. Любимый жанр преподавателей финансовой грамотности — измерение экономии в выпитых чашках и выкуренных сигаретах (ссылка):



Для того чтобы накопить на капремонт в квартире, россиянину потребуется отказаться от 1,6 тысячи чашек кофе. Сколько можно сэкономить на походе в кофейню, подсчитали в сервисе поиска специалистов «Профи». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Капремонт стоимостью до миллиона рублей, включая перенос стен, перепланировку и обновление коммуникаций, обойдется в 712 спонтанных перекусов — столько россиянин успевает сделать за полтора года. Для более дорогого ремонта, по данным аналитиков, придется воздержаться от 1,4 тысячи перекусов либо 3,2 тысячи чашек кофе. Россиянин выпивает столько в среднем за три года.

Евроремонт равнозначен двум годам посещения кафе — это 1,8 тысячи чашек кофе или 800 перекусов. Дизайнерский ремонт потребует больших лишений — ради таких планов необходимо будет отказаться от 890 перекусов или 2 тысяч чашек кофе.

Разработка дизайн-проекта бывает бесплатной, если жилплощадь превышает 50 квадратных метров. В том случае, если квартира занимает меньший метраж, придется воздержаться от 150 чашек кофе — во столько обойдется дизайн-проект 40-метровой квартиры. На установку натяжных потолков уйдет от 800 рублей за «квадрат» — это примерно 80 чашек кофе или 36 перекусов. Накопить такую сумму можно за пару месяцев.

Согласно статистике, порция кофе стоит около 400 рублей, а небольшой перекус к напитку — 900 рублей. В среднем за девять месяцев человек потребляет тысячу чашек кофе. Таким образом, на год отказавшись от его употребления вне дома, можно подкопить более полумиллиона рублей.

Технически всё верно: двухсотлитровую бочку кофе можно поменять на ремонт в квартире. На практике, однако, такая экономия напоминает сочный «диетический» гамбургер, в котором среди мяса, сыра, соуса и булок «диетически» зеленеет ещё и салат. Похудеть, поедая такие гамбургеры, невозможно.

Лично я не вижу принципиальной разницы: пить кофе на улице и жить с простым ремонтом, или жить с дизайнерским ремонтом, но ходить мимо кофеен с гордо отвёрнутой в сторону головой.

2. Впрочем, исследователи сообщают, что россияне действительно начали экономить на кофе (ссылка):

Спрос на растворимый кофе в пакетиках в России за год вырос на 10,5 процента, в то время как потребление остальных горячих напитков стабильно падает. <…>

Спрос на растворимый кофе вырос на 1,6 процента в денежном выражении, на нерастворимый упал на 0,5 процента, сокращение употребления чая составило 1,5 процента, какао — 1,8 процента. В натуральном виде снижение больше, потому что все продукты за последний год выросли в цене.

По мнению аналитиков, россияне полюбили кофе в пакетиках из-за его дешевизны. Этот продукт на 63 процента дешевле даже растворимого из расчета на 1 килограмм. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров согласен с тем, что речь идет о тренде на экономию.

Падает спрос на премиальные кофейные бренды и классический чай. У черного падение 3,2 процента в денежном выражении, у зеленого — 0,4 процента. Однако в других категориях чаев, например в травяных и фруктовых миксах, продажи растут.

Дежурно напомню, что кофе в пакетиках — это варварство. Дома надо делать молотый кофе, так как он вкуснее, а время на его готовку практически не тратится. Подробный рецепт я давал вот в этом посте.

3. В Школе Капитализма я рассказываю про механику голода, на которой построена наша культура избыточного потребления. Цитирую из статьи (ссылка):



…Мы живём в мире изобилия, в мире сытых людей. Развитые капстраны страдают от ожирения, а не от голода, причём не только в грубом физическом, но во всех остальных смыслах. У нас слишком много вещей, слишком много развлечений, слишком много роскоши и так далее.



Несмотря на это, сытые люди исправно покупают еду, пресыщенные люди скачивают сериалы, а модно одетые люди покупают себе тридцатую блузку и двадцатую пару туфель.

Причина в том, что наше чувство голода-сытости, в широком смысле этого термина, отсчитывается не от реальных потребностей нашего организма, а от «вчерашнего дня». Если вчера наш организм съел 1500 калорий, то сегодня 2500 калорий покажутся ему обжорством. Если вчера наш организм съел 3500 калорий, то сегодня 2500 калорий покажутся ему голоданием.

Проведу аналогию с музыкантами. Люди с абсолютным слухом могут сразу назвать ноту: «это ля второй октавы». Люди с относительным слухом (каковых большинство) чувствуют звуки иначе: «эта нота на терцию выше предыдущей». Так вот, с голодом то же самое: наши желудки сравнивают всё со вчерашним днём.

Физические пределы у этого феномена весьма размыты: даже когда голод или переедание доходят до смертельно опасных степеней, некоторые люди продолжают есть слишком мало или слишком много. Американский толстяк поглощает 10’000 калорий, как Майкл Фелпс, и ему кажется, будто ничего тут особенного нет, так как столько же он съел и вчера, и позавчера. Истощённой девушке, которой мерещится в зеркале воображаемый жир, кажется, будто 1000 калорий — это нормальный рацион, так как она уже несколько месяцев потребляет именно столько…