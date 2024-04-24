Дуров: Telegram банит аккаунты, собирающие координаты для нанесения ударов

Создатель мессенджера Павел Дуров заявил о блокировке аккаунтов и ботов, собирающих координаты для нанесения ударов или публикующих личные данные с призывами к насилию. Он подчеркнул, что не желает, чтобы Telegram использовался для насилия, и призвал пользователей сообщать о подобных случаях.

Вечером 24 февраля Дуров также объявил о возможном ограничении доступа к некоторым российским каналам в мессенджере по требованию Apple для пользователей с украинскими SIM-картами.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Дуров отметил, что изначально планировал переехать в США, но передумал после нападения грабителей в Сан-Франциско.