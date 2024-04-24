 

Дуров: Telegram банит аккаунты, собирающие координаты для нанесения ударов

24.04.2024, 19:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Создатель мессенджера Павел Дуров заявил о блокировке аккаунтов и ботов, собирающих координаты для нанесения ударов или публикующих личные данные с призывами к насилию. Он подчеркнул, что не желает, чтобы Telegram использовался для насилия, и призвал пользователей сообщать о подобных случаях.

Вечером 24 февраля Дуров также объявил о возможном ограничении доступа к некоторым российским каналам в мессенджере по требованию Apple для пользователей с украинскими SIM-картами.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Дуров отметил, что изначально планировал переехать в США, но передумал после нападения грабителей в Сан-Франциско.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Сомнолог Ковальзон: ночные пробуждения связаны со стрессовыми состояниями днем

24.04 / Госдума приняла закон о создании государственной информационной системы «Навоз»

24.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Будни людоловов

24.04 / Мнение: Победа на чемпионате мира по программированию, медали на универсиадах и двойные допинговые стандарты

24.04 / Онколог Басанов назвал ночную потливость возможным признаком «рака молодых»

24.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Единый орган управления наукой

24.04 / Мнение: Держатель общака

24.04 / Представлен флагманский смартфон Polestar Phone с чипом Snapdragon 8 Gen 3

24.04 / Прокуратура напомнила, что приготовление шашлыков в канун Пасхи квалифицируется как оскорбление чувств верующих

24.04 / Мнение «аналитика»: О нотках отчаяния… Почему сочувствующие Украине разуверились в её победе?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика