Онколог Басанов назвал ночную потливость возможным признаком «рака молодых»

Лимфома – это группа онкозаболеваний, при которых клетки иммунной системы становятся злокачественными. Обычно это происходит с лимфоцитами, что приводит к нарушениям в органах и тканях лимфатической системы, таких как костный мозг и лимфоузлы.

Этот вид рака, известный как “рак молодых”, чаще всего возникает у людей в возрасте от 16 до 34 лет. Лимфомы делятся на два типа: ходжкинские и неходжкинские. Первая из них легче поддается лечению, в то время как вторая имеет более агрессивный характер.

Признаки развития лимфомы могут быть различными, но одним из наиболее очевидных является увеличение лимфатических узлов, которые могут быть ощутимы при пальпации и иметь большой размер. Следует обратить внимание на такие симптомы, как сильная ночная потливость, слабость, необоснованная потеря веса и повышенная температура. Также может возникать сильный кожный зуд.

Однако эти признаки могут быть свойственны и другим заболеваниям, поэтому для точного диагноза необходимо провести комплексное обследование и биопсию.