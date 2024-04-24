 

Microsoft продлевает лицензии в России после решения о блокировке ПО

24.04.2024, 16:30, Разное
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Американский IT-гигант Microsoft все еще продлевает лицензии на использование своих облачных сервисов для российских корпоративных клиентов, несмотря на решение о блокировке, которое было запланировано на 20 марта 2024 года. Информация о продолжении лицензирования поступила из ТАСС, который ссылается на источники в индустрии.

По словам анонимного корпоративного клиента Microsoft в России, лицензии все еще выдаются через определенные каналы продаж, хотя решение о блокировке остается в силе. Однако оно затрагивает не всех клиентов компании. Другой источник ТАСС отметил, что Microsoft продолжает действовать неоднозначно из-за желания сохранить позиции на российском рынке и не потерять большую клиентскую базу.

Планировалось, что блокировка облачных сервисов Microsoft произойдет 20 марта 2024 года, однако к этой дате это не произошло, и на момент публикации новости она так и не была реализована. Microsoft пока не прокомментировала свою позицию. Считается, что сервисы, которые могут быть заблокированы в России, включают Excel, Microsoft 365, Microsoft Teams, OneDrive, Azure, Publisher, Access, SQL Server и Microsoft Data Access Components.

Однако ограничения, вероятно, не затронут обычных пользователей Microsoft в России, то есть физических лиц.


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