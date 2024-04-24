Десять крутых способов стилизовать футболку с рисунком

Футболка с принтом никогда не выйдет из моды. Она добавит изюминку в любой стиль – от официального до непринужденного. Эта вещь станет современной и комфортной альтернативой классической блузке. Мы приведем 10 крутых способов стилизовать футболку с рисунком.

Смешивайте принты

Если вы любите играть с цветами и узорами, то сочетайте футболку с рисунком с другой одеждой с принтами. Таким образом вы можете создать самые неожиданные комбинации.

Выберите футболку белого или черного цвета. Она сочетается с одеждой разных оттенков. Если в вашем наряде преобладают крупномасштабные принты, то рисунок на футболке должен быть мелким. :Если же остальные вещи украшены небольшими узорами, то отдавайте предпочтение футболке с крупным принтом.

С костюмом оверсайз

Вы можете носить футболку с графическим рисунком с брючным костюмом оверсайз в тон. Это внесезонный образ, который подойдет для офиса, вечерней встречи с друзьями или посещения художественной выставки.

Футболка с графическим рисунком сделает ваш образ более непринужденным, не нарушая общей элегантности стиля.

С мини-юбкой и мужским пиджаком

Если вы хотите сочетать вещи с высокой и низкой посадкой, то скомбинируйте мини-юбку и футболку с принтом. Это продемонстрирует вашу индивидуальность и безупречный стиль.

Дополните свой образ строгим мужским пиджаком темного цвета. Это создаст смелый и привлекательный контраст. Завершите свой наряд высокими сапогами.

С изысканной шелковой юбкой

Сочетание футболки с рисунком и изысканной шелковой юбки выглядит неожиданно и оригинально. У вас получится элегантный образ с легкими смелыми и дерзкими нотками.

Выбирайте юбку эффектных оттенков и футболку с ярким принтом. Завершите свой образ высокими сапогами или массивными ботинками.

Поверх рубашки с длинным рукавом

Наденьте объемную футболку с принтом поверх свободной рубашки с длинными рукавами. У вас получится современный и непринужденный образ. Завершите свой наряд просторными джинсами-бойфрендами.

С трикотажным костюмом

Трикотажный костюм с жакетом и короткой юбкой – вневременная вещь. Вы можете освежить этот строгий комплект с помощью футболки с рисунком.

Если вы хотите создать монохромный ансамбль, то подбирайте футболку в тон костюма. Пример такого образа вы видите на фото выше. Если вы хотите добавить в свой стиль больше яркости, то выбирайте контрастную футболку насыщенных тонов.

С кожаной курткой

Если вы поклонница смелого образа, то сочетайте футболку с графическим рисунком с байкерской кожаной курткой. Выбирайте изделия с немного потертой кожей, чтобы привнести в наряд винтажные нотки.

Дополните свой ансамбль джинсовой юбкой-макси, светлыми кроссовками и белыми носками. Эти детали смягчат ваш образ и сделают его более женственным.

С нарядом из денима

Футболка с графическим рисунком вдохнет новую жизнь в костюм из синего денима. Выбирайте яркие модели топа. Это верный способ обновить классический и непринужденный джинсовый ансамбль.

Чтобы придать стилю дополнительный штрих, добавьте туфли на каблуках или босоножки на платформе.

С шортами

Дополните светлую футболку с принтом классическими элегантными шортами. Выбирайте винтажные модели топа. Белый блейзер с золотистыми пуговицами придаст вашему наряду изюминку. Завершите свой образ грубыми армейскими ботинками на массивной платформе.

Монохромный образ

Монохромный образ с ног до головы идеально сочетается с футболкой с принтом. На фото выше вы видите пример такого наряда.

Светлая футболка создает визуальный контраст между насыщенными оттенками трикотажного жакета и брюк-парашютов. Дополните свой наряд эффектными солнцезащитными очками и яркой сумочкой.