Мнение «аналитика»: О челлендже френда… Вопрос ребром?

И вариантов нет: коварен блог — ребром вопрос поставил «или-или».

Даже семь вопросов.

Такой вот совершенно «френдистский» челлендж подоспел от Алексея pryanik Пряникова. Семь вопросов, семь ответов, формат жёстко «или-или», и не растекаться мыслею по древу. Ну а раз всё ещё #ЖЖ25, то…

Поехали?

1. Темы постов: политика или экономика?

Поминая классика, что «#политика есть концентрированное выражение экономики», 80/20 в пользу политики и геополитики. Тем более, что #экономика в России сейчас всё более и более «секретится»

2. Книги: фикшн или нон-фикшн?

Баланс: художественная литература для души, деловая — для дела. О предпочтениях в жанре нон-фикшн уже рассказывал.

3. Музыка: классика или современная?

Классика в современной обработке — Ванесса Мэй, «Сопрано», Amadeus и т.п.

4. Средиземноморская кухня или азиатская?

Чётко средиземноморская: испанская и итальянская.

5. Инвестиции: акции или недвижимость?

Сейчас 90% портфеля — #недвижимость, остальное — #акции. Чем ты старше, тем более консервативным должен быть как инвестор.

6. Лыжи или бильярд? (сам не знаю, почему такая пара выскочила, но пусть будет)

Вот тут — оба варианта одинаково мимо. Велосипед + тренажёрный зал. Всё без фанатизма, просто в удовольствие.

7. Где лучше жить в Москве: в центре или в периферийных районах (это необязательно окраины)?

Каждому своё, но мне комфортнее подальше от шумного центра, поближе к хорошему парку. Так и живу. Благо, «на работу» ездить не нужно.

Если кто хочет продолжить, задавайте свои семь вопросов формата «или-или» в комментариях. Но в пределах допустимого Уголовным кодексом и неприкосновенности частной жизни.

Погнали?

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