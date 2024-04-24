Медведев: «Не ублюдочному подсвинку Шольцу рассуждать о нашем великом калининградце Канте»

Экс-президент России Дмитрий Медведев, ныне занимающий должности первого замглавы Совбеза и генерального инспектора РВСН, запретил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу рассуждать об философе Иммануиле Канте – уроженце Калининграда, которого в России удостоили особой чести, назвав его именем один из 10 федеральных университетов.

По словам Медведева, Олаф не займёт никакого места в истории – после него не останется даже статьи в «Рувики».

– Уж точно не ублюдочному карикатурному подсвинку Шольцу, словно сползшему со страниц видеокомикса «Железный капут», рассуждать о нашем великом калининградце Канте, которого знает весь мир. Ещё когда по руинам Германии гуляли ветра после Второй мировой войны, мы уже изучали диалектический материализм по его трудам, – напомнил политик.

Позицию экс-президента уже подтвердили власти Калининграда – там заявили, что отмыли памятник Канту с помощью пескоструйной установки и присвоили ему сразу два новых звания: героя труда Калининграда и Калининградской области, а также регионального почётного донора.

—