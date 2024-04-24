Мощный Mac mini M2 начали продавать в России за 52 тысячи рублей

Мини-компьютер Mac mini с чипом M2, самый доступный из текущего ассортимента устройств Apple, теперь продается в РФ по цене 52 тыс. рублей. Информацию об этом пишет портал “Палач”.

Представленный в январе 2023 года, Mac mini с чипом M2, который в США стоит $599 без учета налогов, теперь доступен в РФ по цене 52 тыс. рублей. Покупателям предлагаются модели с восьмиядерным процессором Apple M2, 10-ядерным видеочипом, 8 ГБ оперативной памяти и SSD накопителем на 256 ГБ.

Редакция портала “Палач” отмечает, что данный компьютер может быть не подходящим для всех, в первую очередь из-за его не портативности, в отличие от ноутбуков. Кроме того, комплектация не включает в себя монитор, клавиатуру, мышь и другие периферийные устройства. Их можно использовать от предыдущего ПК, однако для работы с Mac mini рекомендуется использовать качественный монитор.

Несмотря на это, Mac mini получил положительные отзывы за свой стильный и компактный дизайн, а также за наличие полноценных портов для подключения к проводной сети интернета, USB-A, USB-C, Thunderbolt 4, HDMI и аудиоразъема.