 

Девушка-боец ММА Железнякова рассказала о тестах на беременность в UFC

24.04.2024, 14:15, Разное
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Дарья Железнякова, российский боец смешанного стиля, поделилась своими впечатлениями о женских боях в UFC. В ее интервью для “Матч ТВ” она отметила ряд особенностей, которые делают этот опыт уникальным.

Железнякова подчеркнула, что спортсменки обязаны проходить тесты на беременность, что стало для нее новым опытом по сравнению с предыдущими соревнованиями. В UFC этот процесс организован очень официально и ответственно.

Кроме того, бойцы могут оценить поддержку со стороны специалистов UFC, включая заботу о внешнем виде перед поединком. Железнякова отметила, что для нее был организован профессиональный парикмахер, который помог ей выглядеть на высшем уровне перед боем.

Дебют Железняковой в UFC состоялся 24 марта, там она одержала победу над Монсеррат Рендон из Мексики единогласным решением судей.


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