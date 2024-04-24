Девушка-боец ММА Железнякова рассказала о тестах на беременность в UFC

Дарья Железнякова, российский боец смешанного стиля, поделилась своими впечатлениями о женских боях в UFC. В ее интервью для “Матч ТВ” она отметила ряд особенностей, которые делают этот опыт уникальным.

Железнякова подчеркнула, что спортсменки обязаны проходить тесты на беременность, что стало для нее новым опытом по сравнению с предыдущими соревнованиями. В UFC этот процесс организован очень официально и ответственно.

Кроме того, бойцы могут оценить поддержку со стороны специалистов UFC, включая заботу о внешнем виде перед поединком. Железнякова отметила, что для нее был организован профессиональный парикмахер, который помог ей выглядеть на высшем уровне перед боем.

Дебют Железняковой в UFC состоялся 24 марта, там она одержала победу над Монсеррат Рендон из Мексики единогласным решением судей.