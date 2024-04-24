Байден: Трамп может развернуть внешнеполитический курс США на 360 градусов

Президент США Джо Байден выступил перед избирателями в Миссури и предостерёг их от голосования за Дональда Трампа на грядущих выборах.

По мнению американского лидера, при Трампе внешняя политика США развернётся на 360 градусов.

После этого разворота, уверяет Байден, Америка будет терять авторитет на международной арене, а всё больше штатов захотят выйти из состава единого государства. При этом произойдёт рост военных расходов, оружейные магнаты значительно обогатятся, а обычное население напротив обеднеет. Социальная политика станет «абсурдной и диспропорциональной», внешнее влияние сократится.

– Если Трамп победит, мы перестанем быть главной страной на планете, – говорит Байден. – Даже президент США не будет однозначно восприниматься как лидер свободного

мира. Над ним будут потешаться везде, даже в Болгарии. Вы этого будущего хотите? Нет, вы не хотите. Поэтому следующим должен президентом должен стать я – только я смогу вновь развернуть нашу политику на 360 градусов в противоположном направлении от того, куда её направит Трамп.

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