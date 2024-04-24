Samsung представила моноблок All-in-One Pro

Samsung выпустила новый моноблок All-in-One Pro, оснащенный процессором Intel Core Ultra и 4K-дисплеем. Это устройство, аналогичное компьютеру от Apple, доступно в Южной Корее по цене от 1,69 млн вон (примерно 114 тыс. руб.), пишет портал GizmoChina.

27-дюймовый 4K-дисплей с соотношением сторон 16:9 и яркостью 500 нит обеспечивает комфортную работу даже при ярком освещении. В моноблоке также установлена встроенная веб-камера с разрешением 5 мегапикселей, которую можно заменить на камеру смартфона Samsung Galaxy.

Моноблок оснащен процессорами Intel Core Ultra 5 125H или Ultra 7 155H, в зависимости от модификации. Базовая версия имеет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 и 512 ГБ SSD NVMe, а модель с Ultra 7 155H – 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопитель.

Среди прочих особенностей – два низкочастотных динамика мощностью 5 Вт и два высокочастотных на 2 Вт, поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, два порта USB-C с Thunderbolt 4, USB 3.2, USB 2.0, аудиоразъем, HDMI, RJ45 и SD-ридер.

Пока неизвестно, будет ли Samsung All-in-One Pro доступен за пределами Южной Кореи. Ранее компания возродила старую линейку смартфонов с эксклюзивной для Китая моделью.