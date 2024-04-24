Врач-кардиолог Диана Чехоева: постоянный учащенный пульс может стать причиной тромбов в сердце

Врач-кардиолог Диана Чехоева предостерегает: повышенный пульс, указывающий на учащенное сердцебиение, может спровоцировать тромбы в сосудах сердца. Этот сигнал особенно важен при нарушении сердечного ритма.

Учащение пульса при физической нагрузке или стрессе считается нормой, говорит Чехоева. Однако беспокойство вызывает учащение пульса в обычном состоянии или в состоянии покоя.

Этот симптом может указывать на различные патологии, среди которых аритмия, сердечная недостаточность, анемия и заболевания щитовидной железы.

Чтобы предотвратить образование тромбов важно обратиться к врачу, если пульс длительное время остается высоким.