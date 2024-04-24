Бани и сауны Магнитогорска вынужденно переходят на беспроституточное обслуживание
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Город Магнитогорск столкнулся с беспрецедентным дефицитом
кадров в секс-индустрии. Многие бани и сауны уже прекратили
предоставление секс-услуг, что повлекло снижение как оборота, так и потока
клиентов.
Первыми падение предложения заметили
магнитогорские полицейские – с 2022 года не было составлено ни одного
административного протокола за занятие проституцией. До последнего времени
содержателям дорогих саун ещё удавалось обеспечить клиентов секс-услугами, но теперь проблемы начались и у них.
«Наша сауна работает с конца восьмидесятых. Тогда это был
кооператив «Чистота». Никогда такого не было, чтобы клиент ждал даму больше
пяти минут – девочки приезжали быстрее пожарных, мы работали с лучшими
сутенёрами города, рынок был перегрет во всех смыслах. А сейчас не знаем, как смотреть клиентам в глаза. Произошла
катастрофа. Не понимаем, что случилось», – говорит владелец старейшей сауны
Магнитогорска.
Власти города обвиняют в случившемся Санкт-Петербург, Мекку российского
секс-туризма. Час работы junior-проститутки в Петербурге стоит ровно втрое больше,
чем в Магнитогорске. При этом южноуральские девушки, благодаря своим внешним
данным, обычно начинают в Питере с уровня middle – это позволяет им снимать хорошие квартиры, покупать украшения и меха.
Если проблему не удастся решить, мэрия может обязать бюджетные организации делегировать женский персонал в банные
учреждения города.
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