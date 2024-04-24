Бани и сауны Магнитогорска вынужденно переходят на беспроституточное обслуживание

Город Магнитогорск столкнулся с беспрецедентным дефицитом

кадров в секс-индустрии. Многие бани и сауны уже прекратили

предоставление секс-услуг, что повлекло снижение как оборота, так и потока

клиентов.

Первыми падение предложения заметили

магнитогорские полицейские – с 2022 года не было составлено ни одного

административного протокола за занятие проституцией. До последнего времени

содержателям дорогих саун ещё удавалось обеспечить клиентов секс-услугами, но теперь проблемы начались и у них.

«Наша сауна работает с конца восьмидесятых. Тогда это был

кооператив «Чистота». Никогда такого не было, чтобы клиент ждал даму больше

пяти минут – девочки приезжали быстрее пожарных, мы работали с лучшими

сутенёрами города, рынок был перегрет во всех смыслах. А сейчас не знаем, как смотреть клиентам в глаза. Произошла

катастрофа. Не понимаем, что случилось», – говорит владелец старейшей сауны

Магнитогорска.

Власти города обвиняют в случившемся Санкт-Петербург, Мекку российского

секс-туризма. Час работы junior-проститутки в Петербурге стоит ровно втрое больше,

чем в Магнитогорске. При этом южноуральские девушки, благодаря своим внешним

данным, обычно начинают в Питере с уровня middle – это позволяет им снимать хорошие квартиры, покупать украшения и меха.

Если проблему не удастся решить, мэрия может обязать бюджетные организации делегировать женский персонал в банные

учреждения города.

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