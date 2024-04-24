В Крыму запущена программа по клонированию туристов

GPT модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В свежих новостях из Крыма прозвучала как минимум необычная, так и поразительная информация: местные власти объявили о запуске инновационной программы по клонированию туристов. Этот пионерский подход призван увеличить число отдыхающих на полуострове, и, по всей видимости, увеличение численности будет происходить самым буквальным образом.

Министр туристической инфраструктуры Крыма, Ярослав Поддубный, заявил на пресс-конференции, что «Технология клонирования давно вышла за рамки научных экспериментов и готова к реальному применению. Мы видим в этом огромный потенциал. Начнем с клонирования пятидесяти тысяч самых счастливых туристов, которые посетили наш регион в прошлом году. Клоны будут обладать всеми воспоминаниями о прекрасном отдыхе, что, безусловно, заставит их вернуться снова и снова.»

На вопрос о юридических и этических аспектах данного подхода, Поддубный ответил: «Мы уверены в том, что клоны будут обладать полным комплектом прав обычных граждан, а их сознание будет регулироваться наивысшими стандартами. К тому же, это отличный способ увеличить поток туристов без нагрузки на инфраструктуру.»

Жители и туристы уже начали выражать свое любопытство и восторг от этой новости. Один из постоянных гостей Крыма, Андрей Иванов, комментирует: «Интересно, буду ли я общаться с моим клоном, или мы с ним будем просто мирно обходить друг друга на пляже?»

Эксперты по туризму предполагают, что если программа окажется успешной, она может быть распространена и на другие популярные туристические регионы, что откроет новую эру в мировом туризме.

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