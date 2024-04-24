 

В США запретили продавать колу без сахара из-за жирофобии

24.04.2024, 9:33, Разное
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Общественное движение FUCC (Fatphobia Under Control Committee, «Комитет контроля над жирофобией») добилось в Верховном суде США запрета на продажу, рекламу и производство колы и других газированных напитков с низким содержанием сахара.

В судебном определении сказано, что такие напитки разжигают жирофобию и создают у потребителя ложное впечатление о том, что следует считать здоровым образом жизни.

Судебный процесс, инициированный активисткой Эмили Доусон, начался ещё в 2017 году. Доусон тогда весила всего 230 кг, но всё равно из-за этого часто подвергалась нападкам со стороны врачей, которые утверждали, что её образ жизни вредит здоровью. Доусон питалась почти исключительно картофелем фри и гамбургерами в местной сети фаст-фуда, запивая всё это «кока-колой».

В итоге суд признал, что врач, посоветовавший ей перейти хотя бы на колу без сахара для снижения вреда здоровью, совершил в отношении своей пациентки преступление ненависти, и обязал его выплатить ей компенсацию в размере 2,2 млн долларов. Одновременно с этим суд постановил, что все производители напитков без сахара при условии, что существует вариант с сахаром, также разжигают ненависть к тучным людям и должны прекратить это делать.

– Это великая победа наших ценностей над американской экономикой и системой здравоохранения, – радуется Эмили Доусон. – Из-за стресса во время этого процесса я набрала лишних 90 кг, но теперь я спокойна. Моё новое тело прекрасно и нравится мне, и вскоре благодаря этому и другим подобным решениям у очень многих моих соотечественников будут такие же прекрасные тела и крепкое здоровье.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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