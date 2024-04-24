 

Ежедневное употребление фастфуда способствует развитию сахарного диабета и рака

24.04.2024, 8:20, Разное
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Фастфуд — это не просто удобная еда на ходу. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупреждает, что его ежедневное потребление угрожает нашему здоровью.

Это связано с тем, что фастфуд производится из продуктов глубокой переработки, а не из натуральных ингредиентов. Вместо того чтобы быть полезным питанием, он часто содержит трансжиры, крахмал, переработанное мясо и многочисленные добавки. В результате организм получает лишь калории, но не необходимые белки, витамины и минералы.

Постоянное потребление фастфуда может привести к ожирению, которое, в свою очередь, увеличивает риск развития сахарного диабета, артериальной гипертензии, инфаркта, инсульта и даже рака. Помимо этого, фастфуд способствует воспалительным процессам, что также увеличивает вероятность онкологических заболеваний.

Таким образом, регулярное употребление фастфуда может привести к серьезным нарушениям в организме и ухудшить состояние здоровья. Поэтому необходимо быть внимательными к своему питанию, чтобы избежать подобных последствий.


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