Мнение: Праздник непослушания разгорается

Неутомимая Мария Певчих выпустила вторую часть своих «Предателей» – правильно делает, куёт железо, пока горячо; я уже вижу – поперла новая, еще более высокая волна обсуждений и откликов в соцсетях – а там и так всю последнюю неделю не продохнуть от дебатов про как будто вновь восставшего из гроба Ельцина с поллитрой в руке. Количество просмотров у нового ролика растет как на дрожжах – за несколько часов более 600 тыс., не удивлюсь, если уже к утру будет более миллиона. Тема явно зашла; фб-шная чистая публика предается сарказмам ушлой Певчих, как сбежавший от злой жены супруг со злорадством и сладким ужасом впервые в жизни заходит в стриптиз-клуб. Буквально с отчаянным криком – «А что ты мне сделаешь?! Что хочу, то и смотрю!!»

Самое забавное, что во всех «разоблачениях» лондонской фурии реально нет абсолютно ничего нового; да что уж – содержание второго, как, очевидно, и третьего ролика любой человек, живший и что-то читавший в 90е, легко может безо всяких просмотров воспроизвести близко к тексту, читаемому Певчих; все эти «детали залоговых аукционов» и «кто издавал газету «Не дай бог», равно как и «зловещая роль Алика Коха» – давно уже жевано-пережевано, причем не столько даже оппозицией, сколько активистами ЕР, авторами казенных школьных учебников и лично тов. Путиным В.В. вместе с еще не окончательно спившимся Медведевым Д.А. Впору удивиться – как вообще авторы, имея столь тухлые «новости», решились пойти ва-банк, компонуя общеизвестную инфу про «замшелые 90-е», и даже с теми же акцентами, что и путинский официоз, 25 лет обличавший «проклятые 90-е» с таким пылом, словно с каждой новой каденцией Путина у власти 90е не удалялись, а магически приближались всё ближе и ближе.

Зачем еще и ФБК?

Однако уже очевидно, что самым интересным в «роликах Певчих» является не их вполне тривиальное содержание, а именно поднявшаяся вдруг на дыбы «прогрессивная общественность», ведущая себя так, словно на нее внезапно снизошло Откровение и она узрела Свет Господень. Что же такое угадала лукавая ученица Дугина, чем сумела так плотно подсадить на крючок вовлеченности сотни тысяч, если не миллионы бывших интеллигентов, сокращенно БИЧ?

Ответ прост. Не знаю, специально или по наитию, но Певчих спровоцировала БУНТ. Своего рода «праздник непослушания». На третьем году после жестокого рассеяния, отчаяния, потери всех и всяческих перспектив в некогда родной стране, полностью вышедшей из-под контроля, бывшие хомячки навального и поклонники «прекрасной России будущего» вдруг увидели очень подходящую возможность… пнуть от души и с оттяжкой былых идеологов протеста, непререкаемых авторитетов и лидеров демократического движения! Нарастающее «а вожди-то ненастоящие!» медленно переходят в утробный рев в отношении былых кумиров. Не зря так ощутимо всполошились у всех на глазах Пархоменко, Шендерович и даже «сам» Ходорковский, дружно выступившие против демарша ФБК «как класса».

И в сущности, если подумать – процесс-то как бы даже объективный. В принципе даже странно, что он раньше не состоялся. После 2022 (если не после ареста Навального) демократическое, либеральное или как его ни назови (хоть Прогрессивное) движение в России оказалось полностью разгромлено и доведено до полного ничтожества, а в России случилось буквально всё, что должно было вызвать гнев, оторопь и омерзение у любого сторонника демократических и либеральных ценностей. Шок был, понятно, велик – но вот до стадии «разбора полетов» дело и через 2 года так и не дошло.

А ведь, по идее, за столь впечатляющий разгром и унижение должен был бы кто-то ответить. Понятно, что ФСБ, опричники, драконовские сроки, беспредел полицейского государства – но в любом случае такой силы провал – это чересчур. Другое дело, что российские «оппозиционеры» – плоть от плоти своего народа: они столь же лояльные, послушные, сервильные, лишенные всякой инициативы, как и вроде им противостоящее «путинское большинство». Снизу против «старшаков»? Да никогда!

Однако хитрая Певчих все ж всколыхнула это болото. Вся эта безынициативная и обычно бездумная масса, всегда свято принимающая на веру всё, что «надо», покорно коловшая в себя российские «вакцины от Гинзбурга» – тут вдруг дошла до края. Внезапно и массово они «прозрели» и «поверили».

Всё оформляется витиевато, в лучшем стиле российского двоемыслия. Не «вы, наши дорогие вожди Кох, Ходор, Пархоменко и зачем-то пропавший Чубайс довели нас до полного унижения и ничтожества, поскольку вы сами оказались полными ничтожествами в организационном плане» – нет, конечно. Пошли заламывания рук в другом стиле, со слезой в голосе – «Боже, Алик! Я начинаю сомневаться в честности залоговых аукционов! Что со мной?! Скорее скажи, что это всё неправда… АГА, МОЛЧИТЕ, ПАДЛЫ??»

В принципе, позитивная склока. Ну в самом же деле: 15 лет подряд собирать 2% на выборах всех уровней – уже можно было бы даже интеллигенции с самым лучшим советским образованием догадаться, что происходит что-то не то – или глупость, или измена. Скорее всего, то и другое одновременно.

Толку, конечно, не будет все равно – но прикольно.