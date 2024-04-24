Мнение «аналитика»: О большой обиде на Путина… Да как он посмел?
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Нынче философов развелось — никакого парохода не хватит. А мы чем хуже?
Я пойду на сеновал, почитаю Канта… Кажись, всё с собою взял — эх, забыл стакан-то! ©
А без него в нынешнем философском диспуте канцлера, губернатора и президента никак не разобраться.
Германский канцлер Олаф Шольц страшно обиделся на российского президента Владимира Путина за слова калининградского губернатора Антона Алиханова о том, что немецкий философ Иммануил Кант, побывавший подданным Российской империи, это «русский трофей». И в запале ввёл новые персональные #санкции против нынешнего хозяина Кремля… запретив тому цитировать автора «категорического императива».
Лихо закручен сюжет?
«У [Владимира] Путина нет ни малейшего права ссылаться на Канта. Тем не менее, “режим Путина” продолжает настойчиво присваивать Канта и его работы любой ценой», — сказал Олаф Шольц. И подчеркнул, что идеи Канта о правах человека и человеческом достоинстве, а также его рассуждения о войне и мире, не могут сочетаться с действиями российского президента как по отношению к собственным гражданам, так и по отношению к Украине. «Кант был категорически против решения любых межгосударственных споров путем войны. И мы стараемся придерживаться его учения в этой части», — добавил Олаф Шольц.
Хотя, в сущности, именно возглавляемая Олафом Шольцем Германия очень даже не против войны. Потому что пацифисты не поставляют оружия в зону военного конфликта, а напротив, всеми силами стараются усадить противоборствующие стороны за стол переговоров. Но сейчас на Западе в приоритете Оруэлл, а не Кант.
Ну и ещё немного поэзии (из Сети).
Покуда брат идёт на брата
Бомбя друг друга что есть сил –
Шольц запретил цитаты Канта.
Вот так вот. Взял и запретил.
Я вам скажу: таких вот санкций
Никто не ждал, и буду прав.
Что дальше — запретят быть наци?
Запрет цитировать “Майн кампф”?
Что там ещё — запрет “Раммштайна”?
Герр Шольц, вы всё это всерьёз?
Запрет распития “глювайна”
И “нойнунднойнцихь люфтбаллонс”?
Весьма затейливая мулька,
Я лично не перенесу,
Коль запретите пиво с рулькой,
А также жарить колбасу!
Такая жёсткая платформа
Должна доставить русским боль –
Запрет дрочить на ваше порно
Возьмите лично под контроль!
Наставьте всяческий препонов,
Чтоб я сидел себе смурной
Без всяких нравственных законов…
Но звёзды всё ж над головой.
А что ещё запретят Владимиру Путину?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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