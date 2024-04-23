Мнение: Как воспитывают инфантилов

Народ пишет, что домашние задания нельзя отменять, так как предоставленный сам себе школьник вырастает инфантильным (ссылка). Цитирую типичное: «не надо разрешать детям болтаться просто так — вырастут инфантильными, ни к чему не пригодными. Зато умеющими играть в игры, тусоваться».

Это ловушка, куда попадают многие родители в частности и вся наша образовательная система целиком.

Инфантильность — это когда взрослый человек ведёт себя как ребёнок, принимает плохие решения, мается разной ерундой. К примеру, напивается перед важным экзаменом, или покупает айфон в кредит, заведомо не имея возможности по этому кредиту платить.

Мы все рождаемся инфантильными (слово «инфант» переводится как «ребёнок»), а потом постепенно учимся быть взрослыми. Или не учимся — и тогда появляются грустные истории про пьяный загул инфантильной первокурсницы, поступившей в вуз в другом городе, или про инфантильного жлоба, который в 40 лет спрашивает у мамы одобрения на каждый чих.

Воспитание взрослости выглядит довольно просто. Ребёнку выдают небольшое безопасное пространство, чтобы ребёнок мог принимать там решения и терпеть их последствия. Самостоятельно выбрать себе одежду на день, самостоятельно потратить карманные деньги, самостоятельно доехать до бабушки на метро, и так далее. Периодически взрослые обсуждают с ребёнком его действия, устраивая нейтральный аналитический разбор: почему события развивались именно так, какие ещё сценарии были возможны. Постепенно пространство самостоятельности расширяется, и к окончанию школы подросток превращается уже в молодого взрослого, способного на осознанную жизнь.

Есть два популярных способа испортить этот естественный процесс.

Во-первых, можно с 5 лет предоставить ребёнка самому себе: дескать, еда в холодильнике, а дальше сам как-нибудь себя занимай, нас не трогай. В зависимости от компании, к которой прибьётся такой ребёнок, может в итоге вырасти и классический околокриминальный типаж, живущий одним днём ради простых физических удовольствий, и более-менее адекватный взрослый с умеренными проблемами в голове.

Во-вторых, можно делать так, как предлагают комментаторы. То есть «не разрешать детям болтаться просто так», а занимать учёбой и спортом каждый их свободный час. В итоге ребёнок вырастает без опыта самостоятельности и выходит во взрослый мир с мышлением дошкольника. Когда строгие родители теряют возможность прямого контроля над своим чадом, обычно наступает взрыв: пьянки, клубы, беспорядочные знакомства и тому подобное. Некоторые из чада кутежа уже не выходят — так и остаются инфантилами до конца жизни. Другие, перебесившись, в итоге взрослеют, начиная в 25-35 лет примерно с той точки, с которой нормальная молодёжь начинает в 16-18 лет. Третьи — и это худший сценарий — так и остаются под чужим контролем. Часть мозга, ответственная за взрослость, у них атрофируется полностью, так что они или живут с родителями до пенсии, или переходят в качестве домашнего животного из-под контроля родителей под контроль столь же властного супруга/супруги.

В наших школах предмет «взрослость» отсутствует. Школьники учатся под строгим контролем учителей, послушно выполняя их команды: «решай такой-то пример», «вникай в такое-то правило», «учи такое-то стихотворение». Возможности принимать самостоятельные решения школьникам не дают, при этом все школьные предметы стараются максимально выхолостить, сделать как можно более далёкими от задач из реальной жизни. И если родители школьника действуют в том же ключе, тоже упирают на воспитание покорности, занимая всё время школьника кружками и тренировками, результат в итоге получается предсказуемым.

Забавный факт: двумя хорошими инструментами для воспитания «взрослости» являются презираемые ригидными родителями вещи: деньги и компьютерные игры.

Тратя карманные деньги по своему усмотрению и, особенно, зарабатывая их, ребёнок быстро напитывается самостоятельностью. Убить пару недель на тяжёлую работу штукатура, получить честно заработанные тысячи, а потом самостоятельно спустить их на какую-нибудь чушь — очень поучительный жизненный опыт, лучше и придумать нельзя.

Видеоигры, в свою очередь, хороши тем, что в них игрок является главным, от его решений многое зависит. К примеру, в правильных РПГ можно получить болезненный опыт сложных моральных решений, когда приходится делать выбор между плохим и очень плохим. В тайкунах — опыт управления предприятием, который помогает управлять личными финансами в реальной жизни. В стратегиях — опыт разработки сложных планов и опыт принятия решений, имеющих долгие последствия. Во многих одиночных играх — опыт руководства. В сетевых играх — опыт работы в команде и опыт поражений.

Впрочем, это уже тема для отдельного разговора. Сегодня достаточно того факта, что чем строже ребёнка контролируют, чем сильнее его грузят формальной учёбой, тем более инфантильным он в итоге и вырастает.