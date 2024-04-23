 

Елена Малышева: дефицит железа часто становится причиной облысения у женщин

23.04.2024, 20:15, Разное
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Проблема облысения у женщин часто связана с дефицитом железа и анемией, предупреждает доктор Елена Малышева. Это мнение подтверждает трихолог Аида Гаджигороева. Женщинам, столкнувшимся с усиленным выпадением волос, рекомендуется сдать анализы на наличие железодефицитной анемии.

Трихолог подчеркивает, что проблемы с кровью могут стать причиной облысения у женщин, и важно исключить железодефицитную анемию. Даже скрытый дефицит железа может спровоцировать потерю волос. Кроме того, проблемы с щитовидной железой также могут вызвать облысение, поскольку изменения в балансе гормонов щитовидной железы влияют на состояние волос.

Что касается мужского облысения, главной причиной являются реакции организма на уровень андрогенов. Реакции на уровень андрогенов зависят от индивидуальных особенностей и наследственности. Наиболее существенная потеря волос происходит в андрогензависимых зонах, таких как темя, лобно-височные области, макушка и область бороды.


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