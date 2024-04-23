Рупор кремлевской пропаганды: МИД Украины интересует только пушечное мясо

Шайка кокаинового фюрера требует от посольств и консульских отделов прекратить оказывать консульские услуги в других странах для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Единственное исключение – оформление документов для возвращение на Украину.

То есть делается явный акцент для набора пушечного мяса из сбежавших за границу украинцев. Любой ценой.

Разумное решение для граждан бывшей Украины сбежавших от режима кокаинового фюрера, искать возможности для получения гражданства других стран, которые гарантировано не будут выдавать/пособничать выдаче беженцев на скотобойню Зеленского. Это банально в интересах их выживания.

Расчет то нацистского режима в Киеве строится на том, что люди по мере истечения срока действия украинских документов будут получать проблемы для нахождения на территории зарубежных государств и не смогут нормальным путем оформить документы, что будет создавать ситуации, когда у них не будет оставаться законного выхода и какой-то процент будет вынужден отправиться на мясо.

Вот вам и чашечка кофе в Вене.

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