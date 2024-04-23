Мнение: Приговор доллару, угроза русским активам и отток капитала в США

1. Американцы жалобно стонут от инфляции. Цитирую из поста Кримсональтера про вынесенный администрацией Байдена приговор доллару (ссылка):



Весь политический опыт вашего покорного слуги решительно указывает на то, что наиболее вероятный (с большим отрывом) вариант — это вариант «[пусть будет инфляция], остальные варианты намного хуже (для политиков, которые будут принимать решения)».

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…стоит наглядно показать, почему американские избиратели воют от инфляции (особенно наиболее бедные избиратели, что логично, ибо инфляция = налог на бедных), и это несмотря на то, что «официальная инфляция» выглядит совсем не катастрофично.



Воспользуемся наглядным примером: американцы едят фастфуд в огромных количествах, и для многих из них (особенно бедных) это и есть самая настоящая ежедневная еда, то есть тот самый «гамбургер насущный». В других странах ситуация с фастфудом не до такой степени острая, а вот в США это реально «продукты питания» (не картошка в магазине, а именно «картошка фри» в условном Макдаке) для очень многих (особенно бедных) — это важный нюанс для нашей дискуссии. Теперь посмотрите вот на этот график из исследования FinanceBuzz: на нём инфляция (официальный американский CPI) и цены (приведённые к индексу) американского фастфуда.



«По данным BLS (прим. Кримсон: это и есть «официальная инфляция»), с 2014 года стоимость товаров выросла на 31%. Это означает, что 100 долларов в долларах 2014 года стоят 131 доллар в долларах 2024 года. Большая часть этих изменений произошла за последние 5 лет — инфляция выросла на 22% с 2019 года. Так как же средний рост цен в меню в популярных сетях быстрого питания соотносится с этими цифрами инфляции? Сети фастфуда, которые мы оценивали, подняли цены в среднем на 60% в период с 2014 по 2024 год. Это означает, что они подняли цены со скоростью, почти вдвое превышающей национальный уровень инфляции. Пять сетей фастфуда — McDonald’s, Popeyes, Taco Bell, Chipotle и Jimmy John’s — подняли цены более чем вдвое по сравнению с фактическим уровнем инфляции. McDonald’s настолько поднял цены, что средние цены в меню выросли более чем втрое по сравнению с уровнем инфляции по стране».

2. Кримсональтер объясняет также, почему до конфискации российских активов в США, несмотря на решение американского Конгресса, ещё довольно далеко, если эта конфискация вообще произойдёт (ссылка):

Никакой конфискации на данный момент не происходит. Конгресс просто торжественно РАЗРЕШИЛ Байдену конфисковать активы. Для осознания того, насколько это символический и пиарный ход, просто представьте себе сценарий, что этого закона нет, а Байден взял и конфисковал активы. Ну и? Кто-то реально думает, что Конгресс бы запретил это? Восстал бы с криками «а ну руки прочь от русского бабла, да здравствует неприкосновенность частной собственности!» Кто-то реально думает, что проблема Байдена в разрешении от конгрессменов?

Принятый американским конгрессом закон — это пиарная штука для дебилов (в основном для не очень умных избирателей Республиканского Юга), чтобы спикер Джонсон (который развернул свою позицию, по признанию CNN, после общения с директором ЦРУ) мог им рассказывать, что «ну это русские деньги пошли на хохлов, а не деньги американских налогоплательщиков». Не надо участвовать в псиопе для дебилов в качестве бесплатной массовки.

В США всего 6 миллиардов долларов российских госактивов. Если американцы в одно рыло их конфискуют, это будет топовый автогол. Подорвать западную финансовую систему и статус доллара (а также евро) в качестве международной резервной (в смысле «используемой для золотовалютных резервов центральных банков и минфинов») валюты за 300 ярдов — это идиотизм, но сделать то же самое ради того, чтобы украсть 6 миллиардов, — это было бы идиотизмом эпического уровня.

А ещё… Если хотите спойлер… Очень вероятно (не гарантировано, но вероятно), что наши оппоненты всерьёз рассчитывают использовать вот эти 300 ярдов, замороженных в ЕС, Лондоне и США, для того чтобы вести с Кремлём переговоры <…> Я понимаю, что сейчас это звучит фантастически, но шансы на это очень велики. Они реально думают, что вариант «300 ярдов назад в обмен на путинские уступки Киеву» (напоминаю, что неизбежность переговоров признаёт даже администрация Байдена, а сейчас идёт «кровавый торг» по их стартовым условиям) реально прокатит на дипломатическом этапе. Эти люди ничего не понимают о России. Но это даже к лучшему.

3. Вслух Евросоюз обозначает своим главным врагом Россию, однако в реальной жизни грабит европейцев не Россия, их грабят США (ссылка):



ЕС теряет €300 млрд ежегодно, которые в виде оттока капитала уходят в США, что подрывает европейскую финансовую систему и конкурентоспособность европейских компаний. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, главной темой которого было обсуждение экономической ситуации в ЕС и необходимых сообществу экономических преобразований.

“Евросоюз теряет €300 млрд европейских накоплений, которые каждый год выводятся за границу, главным образом в США. Это те деньги, в которых нуждаются наши компании, и это подрывает нашу конкурентоспособность”, – сказала она.

Соединённые Штаты, выкрутив Европе руки посредством кризиса на Украине, создали в Евросоюзе дефицит энергии. Как итог, в Евросоюз пришёл промышленный спад, за которым последовал вынужденный перенос производств из Европы в США.