 

Для спасения «Норникеля» выпустят инвестиционные никелевые монеты

23.04.2024, 19:33, Разное
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Российский Минфин намерен закупить 194 тысячи тонн никеля и изготовить инвестиционные монеты номиналом в 10 копеек и стоимостью от тысячи рублей. Россияне смогут приобретать их, чтобы сохранить свои сбережения от инфляции.

«Норникель» больше других российских компаний пострадал от американских санкций, запрещающих биржевые продажи российских металлов. На внутренний рынок поставляется лишь 7% её продукции, ещё 31% уходит в страны Азии, а остальной объём продукции остался невостребованным. Именно из этого металла Минфин отчеканит десятиграммовые монеты.

– Сегодня тонна никеля на Лондонской бирже стоит 19 326 долларов. Соответственно, один грамм – 1 рубль 70 копеек. Мы предложим рынку десятиграммовые монеты по начальной стоимости в одну тысячу рублей. Это прекрасное вложение – санкции против Норникеля поднимут цены на никель на небывалую высоту, и россияне смогут неплохо заработать на этом, – заявил министр финансов Антон Силуанов.

Аверс монеты будет полностью повторять дизайн советской десятикопеечной монеты. На реверсе планируется разместить двуглавого орла, а на гурте – надпись «десять граммов чистого никеля». Специалисты уже раскритиковали эту идею, поскольку в чистом виде никель не может держать форму, а значит, в ней будет как минимум 50 процентов меди или цинка.

В случае, если спрос на инвестиционные монеты окажется ниже ожидаемого, Минфин использует их для выплаты зарплат бюджетникам по начальной стоимости.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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