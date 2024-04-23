Варочко: поиск причин утечки воздуха из модуля «Звезда» МКС продолжается

Утечка воздуха из российского модуля “Звезда” Международной космической станции не оказывает существенного влияния на общую работоспособность МКС, рассказал генеральный директор Центра имени Хруничева, Алексей Варочко. Он отметил, что для снижения потерь воздуха проводится периодическая изоляция камеры модуля, позволяющая экипажу проводить работы внутри.

Подчеркнув, что неисправность не сказывается на работе станции, Варочко отметил, что поиск причин и методов устранения утечки продолжается. Планы продления срока службы модуля “Звезда” до 2028 года подтверждаются проводимыми мероприятиями.

“Звезда” является одним из модулей российского сегмента МКС и находится на орбите с июля 2000 года.

Утечка воздуха была обнаружена 28 февраля на российском сегменте МКС. Исследования привели к выводу, что воздух утекает из переходной камеры служебного модуля “Звезда”.