 

Washington Post: неалкогольная жировая болезнь печени способна убить даже детей

23.04.2024, 19:10, Разное
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Распространение ожирения становится одной из серьезнейших медицинских проблем в современном мире. Ученые подтверждают рост случаев неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) в РФ и по всему миру. Патология тесно связана с ожирением и может привести к серьезным последствиям, включая цирроз и диабет.

Диетологи подчеркивают, что стрессовые условия жизни и недостаток сна могут способствовать развитию НАЖБП. Инсулинорезистентность, вызванная нездоровым питанием, также является ключевым фактором риска.

Подростки все чаще подвергаются риску развития ожирения печени из-за неправильного образа жизни и диеты. НАЖБП может возникнуть даже в утробе матери из-за ожирения или излишнего потребления сахара во время беременности.

Дети с НАЖБП могут испытывать различные симптомы, включая одышку, утомляемость, болезненность в животе и даже пожелтение кожи и глаз. Эксперты подчеркивают, что неалкогольная жировая болезнь печени представляет собой серьезную опасность, даже для самых молодых.

Анализируя эту проблему, следует обратить внимание на продукты, которые способствуют быстрому увеличению уровня сахара в крови.


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