Мнение: Ипотека выгоднее аренды, покупка жилья в складчину и скрытые камеры на съёмных квартирах

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему ипотека часто оказывается выгоднее аренды. Цитирую из статьи (ссылка):



…Открываем ипотечный калькулятор и считаем ипотеку на 30 лет. Получаем платёж в 66 тысяч рублей в месяц, то есть в два с лишним раза больше, чем за аренду. Хуже того — в итоге придётся заплатить банку 16 млн рублей в качестве процентов, то есть отдать две цены квартиры.



Казалось бы, совершенно невыгодная сделка: платить каждый месяц в два раза больше, чтобы купить в итоге одну квартиру по цене трёх! Если потерпеть увеличенный платёж многие ещё согласны, то переплата банку кажется уже явно несправедливой.

Вместе с тем, если учесть инфляцию, расчёт выглядит совершенно иначе. Средняя рублёвая инфляция за последние 20 лет составляла 8% годовых, и сейчас, когда у нас в самом разгаре Спецоперация, санкции и импортозамещение, государство явно не считает низкую инфляцию главным своим приоритетом. Мы можем смело предположить, что дальше инфляция будет никак не ниже, а возможно, даже значительно выше, чем 8% годовых. При этом, если инфляция паче чаяния упадёт до 2-3%, как в 2017 или 2019 годах, ипотеку можно будет рефинансировать под более низкий процент, благо такая процедура является в России стандартной.

Таким образом, реальная ставка по обсуждаемому ипотечному кредиту — 2% годовых, а не 10% годовых. А 2% от 7,5 млн рублей — это 150 тысяч в год или… 12,5 тысяч рублей в месяц…

2. Для многих ипотека всё же слишком дорогая, как и должно быть: все хотят жить в лучших местах, но лучших мест на всех не хватает. Программы льготной ипотеки также сейчас сокращаются — власти осознали ошибку и отменяют дотации, чтобы не разгонять цены на квадратные метры. Остаются, однако, и другие способы покупки жилья (ссылка):



По итогам февраля доля сделок с ипотекой снизилась до 52 процентов. Это рекорд за последние несколько лет. В условиях выросших ставок по ипотеке и ужесточения условий выдачи льготных кредитов россияне все чаще задумываются о приобретении недвижимости в складчину. По данным экспертов, интерес к такого рода покупкам, выраженный в телефонных звонках, в последние два-три месяца вырос на четыре процента. <…>

Драйвером нынешней волны эксперты называют резко выросшие осенью 2023 года ставки по ипотеке как на первичном, так и на вторичном рынке, а также ужесточение условий льготного кредитования жилья. Так, типовая «однушка» в спальном районе Москвы на вторичном рынке сегодня стоит около 12 миллионов рублей, а ипотечные ставки на такую недвижимость держатся в районе 17-20 процентов. При сроке кредита 20 лет ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей. «Выходит, если у потенциального покупателя есть условные 5 миллионов рублей, но он не попадает ни под один из видов льготной ипотеки, брать дорогой кредит не готов, а квартира ему нужна, то он начинает искать будущего совладельца примерно с такими же условиями», — объясняет риелтор.

По оценкам специалистов, сейчас каждая двадцать пятая сделка совершается в складчину <…>

Сегодня совладельцы квартир в складчину — это хорошие знакомые, друзья, сослуживцы, инвесторы, реже — родственники. То есть те, кто не связан крепкими узами и в купленной квартире обычно совместно не проживает, поясняют эксперты.

Для большинства из них совместная покупка недвижимости — деловой проект, из которого они в перспективе планируют извлечь прибыль

Стратегии могут быть разные: от быстрой перепродажи «в бетоне» до длительной сдачи в аренду и деления прибыли. А порой еще до заключения сделки ее участники договариваются, что через какое-то время один выкупит часть квартиры у своего совладельца.

На мой взгляд, покупка в складчину такого рода — плохая идея, по целому ряду причин. С большим интересом буду читать через несколько лет истории на тему «как мы купили квартиру в складчину, и что конкретно у нас пошло не так».

3. О сюрпризах, которые могут поджидать вас в съёмных квартирах (ссылка):

В Новосибирске пара нашла скрытую камеру в съемной квартире. О видеонаблюдении хозяйка жилплощади арендаторов не предупредила, передает портал Ngs.ru.

Житель Санкт-Петербурга приехал в Новосибирск к возлюбленной. На это время мужчина арендовал однокомнатную квартиру через популярную онлайн-площадку. Для брони потребовалось перевести предоплату в размере 7,2 тысячи рублей, в ту же сумму оценивалась сама аренда. Залог составил еще три тысячи рублей.

При заселении хозяйка квартиры обратила внимание на висящий в прихожей прибор. По ее словам, это датчик движения и прикасаться к нему строго запрещено. «Его трогать запрещаю, двигать нельзя, поворачивать его нельзя, выключать его нельзя. Если вы его выключите, я вас выставлю», — цитирует ее петербуржец. Проводив женщину, арендатор, однако, решил изучить устройство. В действительности это оказалась скрытая камера. На возмущения хозяйка ответила, что, если наличие в доме камеры жильца не устраивает, он может съехать. За выключение камеры она предложила дополнительно заплатить 10 тысяч рублей, но мужчина отказался.

Уже после конфликта женщина удалила почти все сообщения в их переписке и заблокировала арендатора. Деньги она не вернула — по ее мнению, скрытые камеры на законном основании ставят во всех съемных квартирах. Отвоевать удалось лишь предоплату, которая проводилась через сайт, где размещалось объявление. Силовики спор разрешить не смогли — состава уголовного дела полиция в нем не увидела.

Это, конечно, не столько проблема полиции, сколько проблема агрегаторов. Если бы агрегаторы работали нормально — и я сейчас не только о сайтах аренды — у поставщиков услуг была бы репутация, и подобные фокусы моментально приводили бы к постоянному занесению в чёрный список. К сожалению, агрегаторы выполняют свои обязанности спустя рукава: злостным нарушителям позволяют безнаказанно орудовать годами, а честных пользователей бездумно банят за любой чих.