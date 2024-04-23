Samsung возродила старую линейку смартфонов новым Galaxy C55 с кожаной крышкой

Samsung представила новый смартфон Galaxy C55 на китайском рынке, впечатляющий своим оригинальным дизайном. Этот аппарат уже доступен на официальном сайте компании в Китае.

Устройство оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За мощность отвечает чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. В камерном отделении представлена тройная камера: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокоугольная на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 45 Вт. Смартфон также оснащен NFC, Wi-Fi 6, стереодинамиками и поддержкой 5G. Новинка работает на Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1.

Galaxy C55 отличается от текущих моделей Samsung использованием задней крышки с экокожей, в то время как большинство современных моделей имеют стеклянные или пластиковые панели. Предполагается, что новый смартфон будет доступен только на китайском рынке, с начальной ценой от 1999 юаней (приблизительно 25,6 тыс. рублей).

Линейка Galaxy C была активна до 2017 года, предлагая сходные характеристики с линейкой A, но с отличающимся дизайном.