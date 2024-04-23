Мнение: Духовная сестра Собчак

Повышенный интерес российского общества к выборам во Франции трудно понять, если призывать на помощь логику. Уж казалось бы – что нам Гекуба, тем более с именем Марин? Если и были у нас наивные, готовые верить, будто бы где-то в странах прогнившего Запада вот-вот изберут “более дружественного к России президента”, чтобы он, значит, и санкции против нас снял, и Крым признал, и мельдоний бы разрешил – то, казалось бы, пример Трампа должен был бы раз и навсегда развеять все иллюзии.

Ведь как у нас истово “топили” за Трампа – причем не только поселившиеся в соцсетях офисные хомячки, но и бабушки на лавочках! Некоторые сохраняющие здравый смысл граждане (я, например) напрасно тогда пытались образумить публику, указывая, что “душка Трамп” совсем не душка и что с таким “партнером” они еще не раз всплакнут по добродушному негритосу Обаме – куда там! Однако недавние события показали, кто был прав. Вроде бы можно уже было успокоиться и не впадать в экстаз по поводу выборов во Франции.

Но нет – к Франции в России опять приковано внимание, опять тот же ФБ раскололся на “партии” по тому же драматическому водоразделу: “западники”, “либералы” и люди доброй воли – за Макрона, “ватники”, “путинисты” и “крымнашисты” – за Ле Пен. Опять азарт, перебранки, все затаили дыхание – и не просто “чья возьмет?”, а всерьез – “НАШИ или ИХНИЕ??!”

Меж тем, как и недавно в США, никаких “наших” на французских выборах нет. Кто бы ни победил, России не станет от этого, грубо говоря, ни жарко ни холодно. Политикой двигают не симпатии, а интересы, и наша беда в том, что Россия в ее нынешнем состоянии никакого особого ИНТЕРЕСА ни для кого не представляет. Увы, нам нечего предложить миру, кроме нефти (и газа) – однако и то, и другое мы исправно продаем во всевозрастающих количествах, несмотря ни на какие санкции и членство/нечленство в “восьмерке”.

Лично у меня интерес чисто эстетический: я во всех этих выборных делах, которые нас прямо не касаются, всегда сторонник “движухи”, перемен, чтобы стало веселее. Поэтому я был за Брекзит и за Трампа – с ними мир стал ощутимо прикольнее. Вот с таких, эстетско-эстетических позиций – конечно, было бы лучше, если бы победила старушка Лепениха. Хотя если говорить об эстетизме в плане чисто физической привлекательности, то тут Ле Пен было бы трудно выиграть кастинг – я не люблю этот “лошадиный” тип женских лиц. Нет, вся эта лошадиная красота – не мой типаж.

Да, чисто внешне, Ле Пен той же породы, что и Ксюша Собчак. Я думаю, что они и по психологическому типу похожи – то есть довольно умны, но обоих подводит некоторая эмоциональная холодность (чтобы не сказать – фригидность).

В эстетическом плане куда лучшее впечатление производит как раз Макрон; этот, по крайней мере, похож на политика – красавец-мужчина, 32 зуба, все время лучезарно улыбается. Будь я французом, я бы выбрал Макрона просто по контрасту с жутким Олландом – каким-то ходячим воплощением серости и заурядности! (правда, непонятно, как бы я, будь я французом, выбрал такую серую мышь в президенты?!)

Однако Макрон в политическом смысле вроде бы собирается продолжать “дело Олланда”, то бишь сохранять статус-кво – а это скучно. Так что нет – все-таки за Ле Пен! Да и легкий демонтаж Евросоюза Европе бы точно не повредил.

Впрочем, объективно говоря, у Ле Пен шансов на общую победу практически нет – хотя уж первый тур она должна выиграть (2017)