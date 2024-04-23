Мнение: Умер Борис Ельцин

Жалко и горько.

Знаю, что эта смерть вызовет в стране самые полярные отклики. Как даже и среди моих родных: мама моя сейчас точно плачет, отец наверняка злобно матерится (“ушел от народного суда, сукин сын!”), жена пожимает плечами…

Я же точно сейчас ближе к слезам, чем к мату. НАШ человек был Борис Николаич. Уверен – лучший правитель России за последние лет 200. Не потому, что был какой-то особо умный или эффективный, или тонкий стратег… Нет.

Он обладал взаимоисключающими качествами для русского правителя: был НЕ кровожадный – и в то же время НЕ мямля.

И самое главное (и самое редкое) качество, которым в полной мере обладал Ельцин: он уважал людей. Вплоть до того, что понимал: если люди до такой степени ничего не хотят делать, что готовы буквально помирать с голоду – им нельзя мешать. Уважал ВЫБОР.

Вот эта культура – уважение выбора – в наших правителях почему-то тотально отсутствует. Наши правители почему-то из века в век считают, что дело государства – это подтирать сопли и застегивать ширинки своим подданным. Или уж жестоко карать (лучше всего – убивать) всех тех, кто этого не делает.

Таких правителей и народ уважает.

А Ельцина нет, Ельцина не уважает. НЕЗАБОТЛИВЫЙ был.

Это точно. За это я его и люблю (2007, 23 апреля)