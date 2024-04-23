«Всё меньше школьников мечтают стать новыми русскими» – в Совфеде похвалили образовательную политику государства

Благодаря образовательной политике государства с каждым годом всё меньше и меньше российских школьников мечтают стать «новыми русскими», заявил член Совета Федерации Борис Глебин.

Вместо этого в почёт вновь возвращаются трудовые профессии. По словам 89-летнего сенатора, из подрастающего поколения удалось «выбить демократическую дрянь».

– Сейчас ребятишки о чём мечтают? Уже нет повального желания у всех быть «новыми русскими», уже не все хотят Mercedes шестисотый, золотую цепь, сотовый… Уже меньше этого стало, слава Богу, – сказал он. – По школам сейчас поездишь, спросишь – хотят быть шофёрами, лётчиками, космонавтами, геологами. Бороздить, так сказать, а не шелуха эта. Один говорит – телемастером буду. А я говорю – молодец, никакой труд не стыдный, даже такой.

Глебин добавил, что не разделяет мнение «отдельных выживших из ума» коллег о том, что в России плохая молодёжь.

– Молодёжь – это заготовка. Как мы её обработаем, такой она и будет. Мы вот почему-то перестали обрабатывать, а потом отдельные выжившие из ума личности, мои коллеги иногда… Они жалуются, что молодёжь плохая, представляете? Так вы на себя жалуетесь. Нельзя же, чтобы подростки как сорняки везде шатались – отсюда и прёт эта безответственность, космополитизм, антисоветчина. Работать надо с поколением, товарищи, работать, – заключил политик.

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