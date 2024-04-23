 

«Всё меньше школьников мечтают стать новыми русскими» – в Совфеде похвалили образовательную политику государства

23.04.2024, 13:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Благодаря образовательной политике государства с каждым годом всё меньше и меньше российских школьников мечтают стать «новыми русскими», заявил член Совета Федерации Борис Глебин.

Вместо этого в почёт вновь возвращаются трудовые профессии. По словам 89-летнего сенатора, из подрастающего поколения удалось «выбить демократическую дрянь».

– Сейчас ребятишки о чём мечтают? Уже нет повального желания у всех быть «новыми русскими», уже не все хотят Mercedes шестисотый, золотую цепь, сотовый… Уже меньше этого стало, слава Богу, – сказал он. – По школам сейчас поездишь, спросишь – хотят быть шофёрами, лётчиками, космонавтами, геологами. Бороздить, так сказать, а не шелуха эта. Один говорит – телемастером буду. А я говорю – молодец, никакой труд не стыдный, даже такой.

Глебин добавил, что не разделяет мнение «отдельных выживших из ума» коллег о том, что в России плохая молодёжь.

– Молодёжь – это заготовка. Как мы её обработаем, такой она и будет. Мы вот почему-то перестали обрабатывать, а потом отдельные выжившие из ума личности, мои коллеги иногда… Они жалуются, что молодёжь плохая, представляете? Так вы на себя жалуетесь. Нельзя же, чтобы подростки как сорняки везде шатались – отсюда и прёт эта безответственность, космополитизм, антисоветчина. Работать надо с поколением, товарищи, работать, – заключил политик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Дефицит магния в организме может проявляться сильной тягой к сладкому

23.04 / Почему полезно употреблять куриную или говяжью печень?

23.04 / Варочко: программа летных испытаний ракет «Ангара» предполагает 6 пусков

23.04 / В территориальных водах Дании задержали диверсантов, пытавшихся отремонтировать «Северный поток»

23.04 / Приоритетное внимание комфорту и посадке по фигуре: недорогие способы обновить свой гардероб

23.04 / Зюганов возмутился некомпетентностью «Почты России», не сумевшей доставить его поздравительную телеграмму в мавзолей

23.04 / Дженнифер Лопес празднует долгожданную продажу элитного пентхауса за 25 миллионов долларов

23.04 / Мнение «аналитика»: О нелюбви к украинцам… А их-то за что?

23.04 / Такер Карлсон: НЛО пилотируют «духовные сущности»

23.04 / Мнение «аналитика»: О возвращении смертной казни… Террористов, маньяков и убийц — к стенке?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика