Дефицит магния в организме может проявляться сильной тягой к сладкому

Диетолог Алексей Кабанов обсудил, какие системы организма нуждаются в магнии и какие признаки указывают на его дефицит. Магний играет важную роль в работе нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем. Дефицит этого минерала может привести к нарушениям в их функционировании.

Повышенный стресс, напряженный ритм жизни и физическая активность могут спровоцировать дефицит магния. Однако также важно учитывать питание: скудное и малоразнообразное питание может усугубить эту проблему. Богаты источниками магния такие продукты, как листовые овощи, морская капуста, авокадо, бананы, финики, чернослив, хурма, орехи и семечки, а также бобовые культуры.

Симптомы дефицита магния могут включать сильное желание к сладкому, раздражительность, нарушения сна, мигрени, аритмию, изжогу и другие проявления.

Важно обращать внимание на свой организм и при необходимости корректировать питание или обратиться за консультацией к специалисту.