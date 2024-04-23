В территориальных водах Дании задержали диверсантов, пытавшихся отремонтировать «Северный поток»

В ходе патрулирования в экономической зоне страны в Балтийском море ВМФ Дании задержал четверых немецких водолазов, проводивших ремонтные работы на повреждённой ветке газопровода «Северный поток».

В ходе допроса уроженцы Баварии пояснили, что арендовали яхту и оборудование для работы на глубине в немецком Гамбурге. Они уже имели соответствующие навыки – двое из них служили в Бундесвере, другие работали инструкторами по дайвингу на курортах.

– Задержанные пытались с помощью газовой сварки восстановить герметичность труб. Береговая охрана заметила на радаре непривычные вибрации, а при патрулировании наши офицеры обнаружили яхту с оборудованием. Как только водолазы вернулись на борт, они тут же были задержаны, – рассказал глава ВМФ Дании Нильс Якобсен.

Все диверсанты оказались гражданами ФРГ. Они мотивировали свои действия желанием восстановить работу трубопровода, что по их мнению должно было остановить рост цен на газ в стране.

– Благодаря слаженным и своевременным действиям военных, восстановления работы газопровода не допущено, – заявили в командовании датского ВМФ.

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