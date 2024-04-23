Зюганов возмутился некомпетентностью «Почты России», не сумевшей доставить его поздравительную телеграмму в мавзолей

Руководство КПРФ направило претензию московскому почтамту. В понедельник, 22 апреля, почтовый оператор вернул Геннадию Зюганову поздравительную телеграмму на имя Владимира Ленина, отмечавшего 154-й день рождения. Формулировка возврата – «Адресат скончался» возмутила коммунистов.

Телеграмму из 27 слов Геннадий Зюганов отправил из Госдумы вечером 21 апреля.

– Дорогой товарищ Ленин! Поздравляю Вас с днём рождения, желаю здоровья, долгих лет жизни и скорейшей победы Мировой Революции! От имени и по поручению ЦК Партии, тов. Зюганов, – говорится в послании.

Уже утром 22 апреля он получил недоставленное отправление с размашистой надписью «Адресат скончался».

Руководство почтамта заявило, что почтальон ничего не нарушил.

– Поскольку Геннадий Андреевич отправлял телеграмму как глава фракции Госдумы, она имеет атрибут «Правительственная» и доставляется с особым вниманием. Почтальон явился по адресу, постучал в дверь Мавзолея. Вышел офицер охраны и сообщил, что Владимир Ильич Ленин скончался в январе 1924 года. По почтовым правилам отправление возвращено адресанту с указанием причины возврата, – пояснили в организации.

В свою очередь, в КПРФ утверждают, что Ленин и теперь живее всех живых, а значит, может получать телеграммы и даже отвечать на них. По мнению коммунистов, почтальон должен был сообщить об этом охране Мавзолея и настоять на личном вручении отправления Ленину под расписку. И уж тем более не употреблять слово «скончался» к вождю пролетариата.

Чтобы уладить конфликт, московский почтамт согласился сделать повторную попытку вручения телеграммы.

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