Мнение «аналитика»: О нелюбви к украинцам… А их-то за что?

Русским не привыкать, что в окружающем мире их никто не любит и все хотят поводить за нос. Для украинцев это в новинку. Ещё недавно им казалось, что весь мир полюбил их глубоко и трепетно за муки и страдания от русских и за роль борцов с «российской агрессией». А теперь…

Уже никакая выученная толерантность, никакие дежурные слова о «бравых украинцах» не в силах скрыть того, о чём говорит и даже кричит объективная #статистика.

Вот буквально первый попавшийся громкий пример.

Украинцам в Швейцарии стало сложнее получить статус защиты S. Это особый миграционный режим, введённый в 2022 году специально для граждан Украины. Он предусматривает, что получение защиты происходит быстро и без бюрократических проволочек, а также без необходимости индивидуального изучения причин бегства из страны подателя заявления. После чего счастливый обладатель Schutzstatus’а может на законных основаниях жить и работать в Швейцарии, получить медстраховку и социальные льготы, а дети — посещать школы. И всё это — сроком на год с возможностью продления, пока продолжается «украинский #кризис».

Эта система хорошо работала ещё совсем недавно. В начале 2023 года было одобрено 97% заявок на получение статуса защиты S. Решение принималось в среднем в течение двух недель. Однако ситуация изменилась в 2024 году. Так, существенно возросло количество отказов украинцам. В январе 2024 года каждое третье решение было отрицательным. А за весь первый квартал каждому пятому прибывшему из Украины миграционные чиновники отказали в предоставлении статуса S в Швейцарии.

Возможно, всё это объясняется просто: чисто арифметически. Изначально Швейцария заявляла о готовности принять до 60 тыс. украинских переселенцев. Сейчас, по оценкам, их в стране уже 65-70 тыс. чел. Все лимиты и квоты переполнились, а вместе с ними и чаша терпения швейцарцев. Тем более, что украинцы за рубежом не очень спешат с интеграцией в местный рынок труда и даже язык страны пребывания учат через пень-колоду. Хотя языковые курсы для них в основном бесплатны.

Но также возможно, что Швейцария вместе с некоторыми другими странами Западной Европы решила «помочь» президенту Владимиру Зеленскому собрать 300-500 тыс. новых рекрутов. Ещё полгода назад швейцарцы были готовы платить им по 4,4 тыс. долл. за добровольный отъезд домой. Теперь эта мера дополняется негласным ужесточением миграционных процедур, похоже. Авдеевка сама себя не отвоюет — вот и «прошла любовь…».

Теперь только чемодан — вокзал — «Восточный фронт»?

И ничего личного, просто #бизнес, когда Запад торгует оружием, а украинская власть — согражданами?

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