Такер Карлсон: НЛО пилотируют «духовные сущности»

В недавнем выпуске подкаста The Joe Rogan Experience бывший ведущий Fox News Такер Карлсон поделился своим необычным взглядом на феномен НЛО. Карлсон выдвинул теорию о том, что НЛО управляются не инопланетными посетителями, а «духовными сущностями».

– Существует масса доказательств того, что они находятся под океаном и под землей, – заявил Карлсон. – Они были здесь долгое время, и мне совершенно ясно, что это духовные сущности.

По словам Карлсона, эти существа «выше наблюдаемой природы» и «ведут себя не в соответствии с законами науки».

Его теория перекликается с мнениями других известных личностей, включая конгрессмена Эрика Берлисона и законодателя Тима Берчетта.

Берчетт, в частности, ссылался на Библию, утверждая, что наблюдения НЛО описаны в Книге Пророка Иезекииля.

– Всякий раз, когда я использую термин «ангелы», для меня это синоним внепространственного существа, – говорил он.

– В ряде случаев эти штуки (НЛО) приземлялись на военных базах… Военнослужащие приближались к ним, и они получали черепно-мозговые травмы или были убиты. Почему этого нет на первой полосе New York Times? Я не знаю, – добавил журналист.

Теория Карлсона и других вызывает неоднозначную реакцию. Некоторые эксперты отвергают ее как откровенно бредовую, а другие открыты для возможности того, что НЛО могут иметь неземное или «духовные» происхождение.