Мнение «аналитика»: О возвращении смертной казни… Террористов, маньяков и убийц — к стенке?

Ну вот и дождались вердикта. Теперь остаётся привести приговор в исполнение. И это самая знаковая перемена в России со времён отказа от советского тоталитарного прошлого. Где смертная казнь была и применялась достаточно активно, а в иные годы — и слишком активно.

И вот — опять?

Глас народа — глас Божий. И вот этот «глас» впервые набрал большинство за смертную казнь. Что, конечно, говорит о сдвиге умов российского общества.

53% опрошенных россиян поддержали возвращение смертной казни. Об этом сообщает исследовательский проект Russian Field со ссылкой на данные апрельского опроса, в котором поучаствовали 1,6 тыс. человек. Против смертной казни выступили 39% респондентов, еще 7% воздержались.

Чаще всего респонденты отвечали, что к смертной казни нужно приговаривать за педофилию (57%), убийство (56%) и терроризм (46%). Реже опрошенные поддерживают такое наказание за изнасилование (23%), серийные убийства (22%), а также коррупцию (13%) и госизмену/шпионаж/дезертирство (13%). Больше всего смертную казнь одобряют респонденты из небольших городов и поселков, без высшего образования, в возрасте от 60 лет. Её поддержка снижается от менее обеспеченных респондентов к более обеспеченным и от старших к младшим.

В 2021 году, согласно опросу «Левада-Центра» (иноагент), за восстановление смертной казни выступали 49% опрошенных. Этот показатель в РФ стал быстро расти с 2016 года. При этом еще в 2015 году о необходимости возвращения смертной казни говорили только 12% респондентов.

Ещё один шаг к «Сталину» и его методам сделан?

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