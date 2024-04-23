Мнение: Цена дружбы с США: Армения сдаёт территории, Азербайджан подключает энергомост

1. Армения, жители которой несколько лет назад выбрали «европейский» путь, продолжает платить за дружбу с Западом или, более конкретно, за дружбу с США (ссылка):



Армения передает Азербайджану четыре села в районе Тавушской области и рассчитывает, что благодаря этому связанные с безопасностью риски будут снижены. Об этом говорится в комментарии аппарата премьер-министра, который приводит агентство Armenpress.

В комментарии, построенном в формате вопрос-ответ, спрашивается, действительно ли в итоге встречи комиссии по вопросу делимитации границы Азербайджан получает четыре села. “Для точности зафиксируем, что Азербайджан получает два с половиной принадлежащих ему села, потому что вся территория села Гызылгаджилы, значительная часть территории села Ашагы Аскипара и до этого находилась под контролем Азербайджана, — говорится в ответном комментарии. – А Республика Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью”.

Ранее комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы по итогам заседания распространили совместный пресс-релиз, в котором говорится, что предварительно согласована делимитация границ на участках у армянского села Баганис, азербайджанского Баганис Айрым, армянского Воскепар, азербайджанского Ашагы Аскипара, армянского Киранц, азербайджанского Хейримли, армянского Беркабер, азербайджанского Гызылгаджилы. Фактически это означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении. <…>

Жители армянских сел Тавушской области выражали беспокойство в связи с возможной демаркацией и возвращением Азербайджану четырех населенных пунктов. Они опасаются, что в результате граница пройдет в несколько десятков метров от их домов, а также что под контроль Баку может перейти участок межгосударственной автомагистрали в Грузию и часть газопровода, идущего из России через Грузию в Армению.

2. Навряд ли, на этом территориальные уступки не закончатся. Демонстративно отвергнув сотрудничество с Россией, Армения сама обозначила себя беззащитной жертвой. Если бы реальный Запад был хотя бы отдалённо похож на Запад с плакатов оранжевых революционеров, то Брюссель или Вашингтон встали бы на защиту Армении, помешали бы Азербайджану удовлетворять его старые запросы за счёт армян. Реальный Запад, однако, имеет почти каннибальскую вертикаль: США ест Европу, а Европа ест третьи страны. Встроиться в эту вертикаль на правах одной третьих стран — решение, за которое Армения будет ещё долго платить.

Прямо сейчас западные кураторы требуют, чтобы Армения начала принимать у себя мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. Пожалуй, в итоге эта инъекция чужой культуры навредит маленькой Армении даже сильнее, чем потеря квадратных километров (ссылка):



Великобритания начала переговоры с четырьмя странами, которые могут принимать высылаемых из королевства нелегальных мигрантов. Как сообщает газета The Times, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение документы британского МИД, диалог по этому вопросу ведется с Арменией, Ботсваной, Кот-д’Ивуаром и Коста-Рикой.

По данным издания, именно с этими четырьмя странами Лондон рассчитывает заключить аналог соглашения, ранее достигнутого между Великобританией и Руандой. Поднимался также вопрос о возможном сотрудничестве с Бразилией, Колумбией, Парагваем, Перу и Эквадором, однако в МИД королевства полагают, что власти этих стран будут не сильно в нем заинтересованы. Существует резервный список государств Африки, включая Анголу, Кабо-Верде, Танзанию, Того, Сенегал и Сьерра-Леоне, с которыми британская сторона может начать диалог. Гамбия, Марокко, Намибия и Тунис отказались обсуждать этот вопрос.

Издание напомнило, что Великобритания уже полтора года ищет страны, которые были бы готовы принимать нелегальных мигрантов, высылаемых из королевства. Премьер-министр страны Риши Сунак рассчитывал еще прошлой осенью заключить соответствующие соглашения, однако переговоры застопорились, так как британским властям пока не удалось отправить ни одного нелегала в Руанду.

Как подчеркивает газета, технические переговоры с Ереваном Лондон начал в сентябре прошлого года, когда замглавы МИД королевства Лео Докерти посетил Армению с визитом. Сообщается, что армянские власти наблюдают за развитием ситуации вокруг Руанды после того, как британский парламент проголосовал за новый закон. Соглашение между Лондоном и Кигали предполагает, что высланные из королевства нелегалы смогут просить его в Руанде, а также подразумевает исключение возможности высылки мигрантов в родные страны, где им может грозить опасность.

3. Тем временем Азербайджан и Иран продолжают получать ощутимую выгоду от сотрудничества с Россией (ссылка):

Проект по подключению к электросети между Ираном, Россией и Азербайджанской Республикой находится на завершающей стадии и будет реализован в ближайшее время, сообщил глава международного офиса министерства энергетики Ирана Моджтаба Акбари, сообщает Mehr.

Реализация этого электроэнергетического проекта даст возможность импортировать электроэнергию, когда страна в ней нуждается, и экспортировать излишки электроэнергии в эти страны, заявил он.