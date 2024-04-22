Мнение: Нет ответа

Уважаемый Семен Коган в ФБ задает вопрос (в том числе и мне) – а не придется ли, дескать, ограничивать демократию в России после того, как вся нынешняя катавасия завершится, наконец, самым предсказуемым образом? Звучит его вопрос так:

“Давайте представим себе вполне возможный (и IMHO наиболее вероятный) сценарий будущего.

По тем или иным, вероятно естественным причинам, Путин и его клика покидают власть.

Никакой глобальной военной или экономической катастрофы к этому моменту не происходит, тем не менее, пришедшие ему на смену лидеры из второго эшелона чиновничества вынуждены согласится на демократизацию режима и на выход из войны на условиях, неприятных для “патриотической” части общественного спектра.

(Я намеренно не хочу конкретизировать эти условия.

Каждый может вообразить свой вариант.)

Проходят демократические выборы и, ко всеобщему неприятному удивлению, не взирая на прошедшую люстрацию и мощную критику преступлений Путинского режима в СМИ, на выборах побеждают сторонники немедленного мреванша (допустим – партия Квачкова).

Представьте себе, что Вы – демократически настроенный лидер Временного Правительства России.

После выборов, но до первого заседания Госдумы нового созыва к Вам на секретную встречу приходит верхушка российского генералитета и говорит Вам следующее:

Им, генералам, вовсе не хочется снова вступать в самоубийственную борьбу со всем цивилизованным миром. Хочется покоя и материального благополучия.

А с новым составом Госдумы будущая война неизбежна.

Предлагается силами верных этим генералам воинских частей разогнать парламент, арестовать и изолировать…” и т.д., всякие подобные страсти.

Под его постом уже сотня комментариев и бушуют гамлетовские страсти в духе “надо ли стрелять”, “а как же принципы?!” и прочее заламывание рук и кровожадный рык.

На мой взгляд, само данное направление разговора – тоска и продолжение любимого занятия русской интеллигенции – толочь воду в ступе. Всё это вообще неважно и лишь способ не думать над реальной и по-настоящему пугающей проблемой, которая, в частности, породила и нынешний предсмертный приступ военных упражнений.

Главная же проблема – зачем Россия? Большая часть простого народа ответа не знает и очень поэтому боится, а большая часть интеллигенции давно себе на этот вопрос ответила и выбросила его из головы; ответ ее, как все мы внутри себя знаем, “не нужна низачем”. Вот и причина раскола “низов и интелей”, и бушующий в стране (но старательно незамечаемый) вопиющий антиинтеллектуализм, наконец, причина и нынышней самоубийственной войны, и будущих бунтов и восстаний. Почему такой густопсовый антиинтеллектуализм во всем – потому что народ дурак? Но народ дураком быть и должен по определению, это не беда; важнее, что если “интеллект” холодно приговаривает тебя к смерти, протестовать начинают просто инстинкты.

А в России – и уже давно – ситуация именно такова, только сдабривается тошнотворным вечным лицемерием, “да и нет не говорите”, “народу нельзя знать правду, хотя мы-то знаем” и пр. Наши интели ведь – тоже не ума палата, а гибкость позвоночника и навык “не говорить и даже не думать неприятное начальству” развит в них безмерно. Однако неумение говорить прямо у них вовсе не означает, что они в чем-то колеблются; наоборот. Создалась самая мерзкая ситуация для серых народных масс в этой стране: приговор уже вынесен, но его даже не озвучивают, типа, “постепенно сами всё узнаете”.

А дальше у интелей все зависит только от темперамента: самые энергичные уже “там”, чуть менее – готовятся сменить юрисдикцию вместе с дислокацией и нервно поглядывают на выход, самые апатичные – просто готовятся умирать вместе со всеми. А дискуссии даже не возникает.

Никто не готов увидеть слона в комнате – что на России поставлен крест. Я полагаю, что окончательно сие случилось примерно в конце “нулевых” – когда типа утихли пертурбации “смены уклада”, “были созданы все условия”, открылись для инвесторов, “10 лет спокойствия”, хлынувшая ниагара валюты за нефть и газ… и ничего не выросло. Как-то вдруг всем стало очевидно, что ничего строить в России не надо – что ни строй, а без постоянных, все новых и новых вливаний из “бассейна” ничего стоять на своих ногах не будет.

Последующее милитаристское озверение и затягивание в воронку “пошли воевать со всем миром”, “лучше смерть, чем такая жизнь”, “мы в рай, а они просто сдохнут” – было в общем-то логичным при таком раскладе, можно было предсказать дрейф общественных настроений именно в эту сторону.

Проблема, что у России навеки перекособоченная интеллигенция. Говоря проще – это стране даже ДУМАТЬ НЕЧЕМ. Очевидный вопрос, который лез буквально из всех щелей, никем из “властителей дум” даже не был поставлен. “Что вы! Как можно-с!” Маловато, дескать, оптимизма, так с народом (а тем более – с начальством!) нельзя-с.

Но с чего вдруг здоровые и трезвые люди в здравом уме лезут туда, где им на голову будут падать 155-мм снаряды? Я подскажу: у них явно маловато оптимизма. Соответственно, если даже текущую войну прекратить – они найдут еще способы, как еще покидать себе снаряды на головы. Соответственно, одним “путчем военных”, запретом или разрешением выборов проблему не решить и не исчерпать – она глубже.

И только не надо надеяться, что все решается просто – надо лишь заткнуть дырку какой-нибудь очередной писаниной, очередной “программой 500 дней” – и дело в шляпе, можно идти получать гонорар и ехать в свой домик в Болгарии (или в Монте-Карло). Народ-то понимает, что ЭТИ, которые “решат” – они ж уедут. Потому что страна такая – расходы и доходы никогда не сойдутся, на ней КРЕСТ.

Вот как крест снять? При социализме – обанкротились, при капитализме – скоро обанкротимся. Делать-то что?

НЕЧЕМ думать. Нет ответа. Место проклятое.