Рупор кремлевской пропаганды: В поисках десексуализированной истины
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В поисках десексуализированной ПРАВДЫ
Больше никакого колониализма в Tomb Raider!
В феврале этого года была анонсирована настольная игра "Tomb Raider: Shadows of Truth" и в ней расхитительница гробниц Лара Крофт не будет расхищать гробницы, ведь это колониализм, п`нятненько? Теперь мисс Крофт, осознав свои ошибки, будет искать ИСТИНУ. Какую ИСТИНУ – пока неизвестно.
И опять каловый Мидас, в лице ненавидящих всё живое креаклов, коверкает и извращает суть и главную идею изначального произведения. А так же, куда ж без этого, десексуализирует главную героиню и меняет её историю. Создавать что-то новое эти люди не способны в принципе.
Так и тут добавили персонажа, про которого все долго шутили:
The Crafter – чернокожая, бодипозитивная, безногая и, предположительно, женщина.
Нарисовал Абдееж (https://t.me/abdeyojdno)
https://t.me/journal_joj – цинк
PS. Коварные авторы решили все обязательные пункты по расово-гендерным квотам запихнуть в одного персонажа.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет