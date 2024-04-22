 

Рупор кремлевской пропаганды: В поисках десексуализированной истины

22.04.2024, 20:10, Разное
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В поисках десексуализированной ПРАВДЫ

Больше никакого колониализма в Tomb Raider!

В феврале этого года была анонсирована настольная игра "Tomb Raider: Shadows of Truth" и в ней расхитительница гробниц Лара Крофт не будет расхищать гробницы, ведь это колониализм, п`нятненько? Теперь мисс Крофт, осознав свои ошибки, будет искать ИСТИНУ. Какую ИСТИНУ – пока неизвестно.

И опять каловый Мидас, в лице ненавидящих всё живое креаклов, коверкает и извращает суть и главную идею изначального произведения. А так же, куда ж без этого, десексуализирует главную героиню и меняет её историю. Создавать что-то новое эти люди не способны в принципе.

Так и тут добавили персонажа, про которого все долго шутили:
The Crafter – чернокожая, бодипозитивная, безногая и, предположительно, женщина.

Нарисовал Абдееж (https://t.me/abdeyojdno)

https://t.me/journal_joj  – цинк

PS. Коварные авторы решили все обязательные пункты по расово-гендерным квотам запихнуть в одного персонажа.

Источник: Colonel Cassad


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