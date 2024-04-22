Россиянина, устроившего дебош на борту самолёта Caribbean Airlines, высадили на необитаемом острове

Российский гражданин оказался на необитаемом острове Мона между Гаити и Пуэрто-Рико после пьяного дебоша на борту самолёта. Капитан расценил его действия как подстрекательство к бунту на судне и приказал команде высадить хулигана.

Boeing-737-800 флагманского авиаперевозчика Республики Тринидад и Тобаго следовал из Порт-оф-Спейна в Гавану. После набора высоты подвыпивший Роман Ч. из Волгограда встал со своего места и начал приставать к бортпроводникам, представляясь Себастьяном Перейрой, главарём пиратов Карибского моря. Капитана он называл «Эль муфлоне», думая, что так по-испански будет «козёл». В конце концов экипажу пришлось вмешаться.

– 90 процентов маршрутов Caribbean проходят над морскими водами, поэтому на борту действуют морские законы и обычаи, а капитан обладает правами судьи. Бунтовщика могли вздёрнуть на багажной полке, однако из милосердия лишь высадили на безлюдный берег, где его судьбу решит Господь, – сообщила пресс-служба авиакомпании.

Слегка протрезвевшему волгоградцу перед высадкой вручили аварийный топор из пилотской кабины, аптечку первой помощи и несколько порций бортового питания. После этого «Боинг» продолжил полёт на Кубу.

В МЧС России заявили, что не располагают силами и средствами, которые позволили бы эвакуировать дебошира с острова. Он может рассчитывать только на добрую волю экипажей проходящих мимо судов.

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