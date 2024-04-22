«Мозг медленно поджаривается» – японские учёные заявили о большой опасности TWS-наушников

Использование TWS-наушников может привести к серьёзным медицинским проблемам, поскольку они фактически «поджаривают» мозг – об этом объявила команда независимых исследователей из Института биомедицины в Токио.

Учёные проводили исследования на 120 добровольцах, разбитых на три группы по 30 человек. Члены группы «А» вообще не использовали TWS-наушники, члены группы «Б» делали это изредка или недавно, а члены группы «В» пользовались такой техникой давно и постоянно. Как оказалось, именно у последних наблюдалось критически низкое число сохранившихся нервных клеток, а белое вещество пребывало в «истощённом» состоянии по всем трём ключевым параметрам. На втором этапе авторы проекта попытались установить причины произошедшего.

– Во ходе серии практических тестов наши ранние теоретические догадки полностью подтвердились, – рассказывает доктор наук Ятоши Кензо. – Два таких устройства в ушах создают печально известный резонанс Кляйвица, который медленно «поджаривает» мозг, расположенный как раз между ними. У проводных наушников этот эффект в основном поглощается металлической сердцевиной провода, поэтому они не несут серьёзного вреда. Наиболее безопасны модели, где есть оголовье с металлической дугой – она принимает всё вредное воздействие на себя. К сожалению, всё намного хуже, когда вы используете так называемые «настоящие беспроводные» (true wireless) наушники.

Доктор Кензо добавил, что у одного из участников исследований, который каждый день использовал TWS-наушники по 6-8 часов, мозг был в удивительно хорошем состоянии. Позже оказалось, что у него в голове стоит металлический имплант, который принимает почти всё облучение на себя. Исходя из этого, как считают в Токио, вредное влияние можно нейтрализовать объектами из металла массой от 30-50 грамм, расположенными в районе головы. Для удобства возможно использование сверхтонких листов металла (0,1-0,2 мм) – они поглощают больше резонанса и позволяют снизить массу до незначительных 10-15 грамм. Учёные пока не знают, как может выглядеть оптимальное защитное устройство, и предполагают, что разработкой и распространением таких средств должны заняться производители наушников.

– Самые опасные модели TWS-наушников – те, которые поддерживают моментальную подзарядку. Как показало исследование, нередко пользователь проводит в таких наушниках четыре или пять часов, затем быстро подзаряжает их и использует дальше почти без перерыва. В результате мозг деградирует значительно быстрее – уже к 30 годам у этих людей возможно развитие ранней деменции, которая поначалу выражается в утрате способности воспринимать большие объёмы информации и сфокусированно работать хотя бы 3-3,5 часа подряд, – сообщается в пресс-релизе Института биомедицины.

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