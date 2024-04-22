 

Старшая дочь Седоковой рассказала, как певица одна кормила семью после разлада с мужем

22.04.2024, 9:30, Новости дня
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Анна Седокова приняла решение оставить группу “ВИА Гра” ради брака с украинским футболистом, но их семейная жизнь оказалась сложной из-за измен. В 2006 году брак распался, и Алина почти не помнит отца.

С детства мама была для нее единственным кормильцем семьи. Отсутствие отца делало ее связь с мамой еще крепче. Переезд в Америку и разъезды из-за гастролей мамы сделали их отношения особенно близкими. Алина всегда понимала, что мама уезжает не из желания, а из необходимости обеспечивать семью.

Участие в проекте “Последний герой. Выжить семьей” стало для них настоящим испытанием. Голод, ночи на песке, опасности острова сблизили их еще больше. После этого опыта Алина заявила, что ничто не может разрушить их связь. Они пережили конфликты и ссоры, но после трудностей на острове стали еще ближе.

Отношения между дочерью и матерью всегда были хорошие, но после совместного выживания на острове стали еще крепче. Алина выразила благодарность за опыт и уверена, что теперь ничто не может разлучить их. Вместе они преодолели многое и стали неразлучными союзниками в любых испытаниях жизни.


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