Мнение: У кого осели миллиарды WEX?

23 апреля в 9 утра в Савеловском районном суде Москвы запланировано начало судебного заседания по рассмотрению иска сингапурской компании ООО «Ворлд Эксчендж Сервисес Пте. Лтд.» к одному из создателей криптобиржи WEX, россиянину Алексею Иванову.

Возможно, это случайное совпадение, но накануне заседания в Савеловском районном суде по телеграмм-каналам и СМИ прокатилась информация, запущенная газетой Коммерсант об уголовном деле, в котором фигурирует сумма в 5 миллиардов рублей. Мол, бывших офицеров МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова ищут за взятку в 5 млрд рублей, полученную от Билюченко.

Но вот что интересно. Новость «Коммерсанта» – это новость далеко не первой свежести. Про Сатюкова с Соколовом я и писал, и рассказывал еще в сентябре прошлого года. Вот как развивались события. У Билюченко возникли серьезные проблемы с его бизнес-партнером, известным бизнесменом Константином Малофеевым.

Небольшая цитата из прошлогоднего расследования: «В сентябре 2018 года решить «проблему Малофеева» взялись действующий сотрудник управления «К» МВД Георгий Сатюков и его приятель, бывший офицер МВД Дмитрий Соколов. Не безвозмездно. Попросили за свою работу в качестве предоплаты 5 миллионов долларов в криптовалюте.

Билюченко долго думал и в январе 2019 года «решил воспользоваться» предложением. И перевел аванс «за общее покровительство». Потом от Билюченко потребовали еще деньги. Но он проявил хитрость. И передал Соколову флешку с номерами криптокошельков, твердо заявив, что пароли от них предоставит лишь после решения «проблемы»».

Сатюков и Соколов получили от Билюченко пароли кошельков в 2020 году. На них хранилось 2 119,53 биткоинов (ВТС) и 10 016 эфириума (ЕТН), которая по курсу того времени стоила порядка 36 миллионов долларов. По всему получается, что сумма взятки в 5 миллиардов рублей взята, похоже, с потолка. Потому что подельники из МВД получили от Билюченко криптовалюты, повторюсь, на 36 миллионов долларов.

36 миллионов долларов – это, конечно, тоже очень много. Но не 5 миллиардов рублей. Это и сегодня-то «всего» 3,5 миллиарда рублей. А в 2020 году – и того меньше.

Ради чего «Коммерсант» выдал эту «новость» про рекордную взятку? К тому же пересчитав тогдашнюю взятку в криптовалюте по сегодняшнему курсу? Думаю, что это не более чем попытка отвлечь внимание от настоящего расследования, где сегодня криптовалюта тысяч пользователей криптобиржи WEX? И кто сегодня распоряжается этими средствами?

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

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