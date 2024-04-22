 

Успенская потратила на бриллианты ради премии “Шансон года-2024” бешеные деньги: названа сумма

22.04.2024, 8:25, Разное
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70-летняя певица появилась на сцене в великолепном алоем платье, украшенном перьями, бисером и пайетками. Но что привлекло особое внимание – это ее драгоценности, на которые она потратила целое состояние.

Одним из наиболее впечатляющих украшений был массивный браслет Bulgari в форме змеи. Это изделие из белого золота с инкрустацией бриллиантов общим весом 50,34 карата стоит целых 365 тысяч долларов (35,5 миллиона рублей). Кроме того, к пышному браслету Любовь добавила кольцо Bulgari Serpenti, также выполненное из белого золота и бриллиантов, которое оценивается в 17200 долларов (1 миллион 677 тысяч рублей).

Эта коллекция украшений в виде змеи посвящена Древнему Египту и царице Клеопатре, символизируя красоту и мудрость. Успенская также владеет драгоценным колье из этой же коллекции Bulgari, которое обошлось ей в 39 миллионов рублей. Певица шутливо отметила, что решила “сама себе сделать подарок”, поскольку мужчина в ее жизни еще не достиг этого уровня.

Несмотря на то, что на этот раз Успенская оставила колье дома, стоимость ее драгоценностей, которые она надела для церемонии, все равно впечатляет: суммарно браслет и кольцо оцениваются в 37,2 миллиона рублей.

Помимо торжественных моментов на церемонии, в жизни Любови Успенской произошло еще одно радостное событие – она получила российское гражданство. Родившись в Киеве, она эмигрировала в США в конце 70-х и получила американское гражданство. Однако в последние годы певица мечтала о российском гражданстве, и теперь ее мечта наконец-то сбылась. Успенская вернулась в Россию в 1993 году и все это время проживала и работала с видом на жительство.

Таким образом, певица Любовь Успенская не только радует своих поклонников своим талантом на сцене, но и впечатляет общественность своим элегантным стилем и роскошью, которую она демонстрирует через свои драгоценности.


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