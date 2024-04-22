Мнение «аналитика»: О чуде Крыма… Чего добился Путин за 10 лет?

Примерно 10 лет назад крымчане вытянули свой счастливый лотерейный билет, дружно и правильно проголосовав. #Крым «вернулся домой» и превратился в «небутерброд» даже по меркам светил тогдашней российской оппозиции. От радости его жители были готовы на «хоть камни с неба». Но получили золотой дождь.

И только теперь стали время от времени прилетать ракеты. Впрочем, речь не о них. Что получил #Крым за 10 лет?

В 2014 году он «вернулся домой» на правах бедного родственника. Сопоставление с региональной российской статистикой бросало в дрожь. 82-е место по душевому ВРП (уровень Калмыкии и Чечни), 75-е место по объему производства на 1 жителя (уровень Адыгеи), последнее место в стране по средним душевым доходам населения. Был огромный туристский потенциал, но нарушилась — как оказалось, лишь на время — удобная логистика для российских туристов. И водная/энергетическая блокада со стороны Украины, мстившей бывшим своим согражданам за «вероломство».

Теперь Крым — такой крепкий середнячок в сравнении с российскими регионами. Душевые доходы населения выросли вчетверо и вплотную приблизились к медиане по России. А в Севастополе — сравнялись с ней. В пересчёте на доллары они превышают среднеукраинские в 1,5 раза. Но не только в личных деньгах счастье.

Доходы Крыма за 10 лет удалось увеличить с 18 до 103 млрд руб., сообщил 18 апреля глава республики Сергей Аксёнов во время разговора с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи. Правда, в пересчёте на доллары это рост всего в два с небольшим раза. Но всё-таки #рост.

«По частным инвестициям за эти годы… было вложено более 900 млрд рублей в экономику, [это] частных денег непосредственно, создано 90 тысяч рабочих мест… У нас получилось увеличить расходы на ЖКХ по сравнению с 2014 годом в 25 раз, охрану окружающей среды – в 23 раза, на дороги – в 12 раз, на спорт – в 13, на здравоохранение – в 4, образование – в 8 раз», — доложил Сергей Аксёнов. По его словам, главное, что было сделано — «Крымский мост, элементы вседоступности, дорога «Таврида», больницы, школы и так далее… И налогообложение…, и рабочие места – это всё для Крыма… основной драйвер». На который из бюджета РФ Крым получил почти триллион рублей за 10 лет.

Не Чечня, конечно, которой #деньги непосредственно «Аллах даёт», но всё же регион-любимчик. Если это, как уверяет украинская сторона, «оккупация», то какая-то очень странная, когда средства не выкачиваются из территории, а наоборот, вкладываются в её развитие. Причём с видимыми для жителей результатами.

Захотят ли они при таких раскладах оказаться «деоккупированными»?

Или их мнение «ничего не стоит»?

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