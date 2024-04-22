Мнение: Противогаз Абрамовича

Лет 20 назад один из наших политтехнологов-социологов ездил в Республику Коми. Так, ради какого-то небольшого исследования, посвященного диагностике ситуации перед местными выборами. Ерунда, рутина… Заезжали, помимо прочего, и в Ухту – небольшой городок в стороне от тамошней столицы Сыктывкара; надо было и Ухту охватить парой-тройкой фокус-групп. Там и случилось нечто занятное – когда в числе участников одной из фокус-групп оказались… бывшие одноклассники Романа Абрамовича! Да-да, того самого. Который владелец «Челси».

Их там знают – хотя, в общем, не сказать, что особо гордятся. Ну, учились с Абрамовичем… По словам приятеля-социолога – ну, обычные такие, для тех краев, мужички: своих зубов, как правило, наполовину уже нет (климат такой, или вода?), зато вставные – золотые; на вид каждому смело можно дать все 50 (хотя по паспорту им еще и 40 тогда не было); морщинистые, лысоватые, один – явно уже полуспившийся; другие, видно, тоже прикладываются, но «меру знают».

Приятель, понятно, не мог упустить такой случай, по-быстрому свернул социальные обсуждения и стал расспрашивать о знаменитом миллиардере. Мужички, не сказать, чтоб очень много помнили («невелика цаца!») про «Ромку». Признавались, что особо его в школе не любили, уж больно был «аккуратненький»; и, как о самом смешном эпизоде, с ним связанным, рассказывали –мол, однажды, в 9 классе, кто-то из них натурально (извините) во время урока НВП нассал Роме в противогаз… И как же потешно маленький Абрамович потом с этим противогазом ходил, не зная, что с ним делать! Вспоминая эту свою шутку, все трое (один работает в ЖЭКе, другой – экскаваторщик, третий – какой-то местный мелкий чиновник) весело и добродушно смеялись.

Энурезная составляющая истории, конечно, «на любителя»; привожу ее только потому, что «из песни слова не выкинешь!» Простые люди, простые радости, простые шутки… И все ж – какая грандиозная, поистине волшебная сила заключалась в наших 90-х! Как далеко – немыслимо далеко! – сумели они разбросать людей: и территориально, и социально. Какое социальное расстояние разделяет нынче лондонского островного миллиардера и слесаря из богом забытого городка, затерянного в самой морозной глубине самого большого материка? Казалось бы – значительно большее, чем от Земли до Луны.

А ведь меньше четверти века назад они были, в сущности, абсолютно на одном уровне, близки, так сказать, «на расстоянии плевка»! И не только плевка.

Думается, именно это вот, поистине грандиозное «социальное размежевание» является для многих моих сограждан главным минусом, основной «несправедливостью», случившейся в стране за последние 15 лет. Одних это раздражает, кого-то бесит, но мало кто воспринимает равнодушно или, пуще того, с пониманием.

При этом многие, пусть и скрепя сердце, наверно, согласятся признать, что Рома Абрамович в чем-то оказался лучше своих бывших одноклассников – умнее, напористее, смелее и т.п. Возможно, что и покультурнее. Вон, воспитания одноклассникам явно недостало: не знали, что нехорошо писать в противогаз своего товарища!

Это так; но ведь не НАСТОЛЬКО, не КОСМИЧЕСКИ лучше! Так скажут мои сограждане, озабоченные таким странным понятием, как «социальная справедливость».

Но будут ли правы?

Я давно заметил одну странность: практически все нынешние российские олигархи вызывают у нас комплекс сильных негативных чувств – презрение, раздражение, возмущение; к ним относятся как к выскочкам, «из грязи в князи». Очень мало кто готов признать за ними Право быть миллиардерами. Традиционный вопрос в таком случае – «Они что, это все заработали?!» И далее – саркастическое «ха-ха-ха».

При этом, что странно, какие-нибудь западные наследственные миллиардеры – типа баронов Ротшильдов, Рокфеллеров и проч. – подобных чувств в массах отнюдь не вызывают. Более того, не раз слышал я противопоставления «наших выскочек» и «западных миллиардеров», естественно, в пользу последних: мол, наши «наворовали», а у тех «все законно».

Вы спросите – почему странно? Ну как же! Я не понимаю, куда девается возвышенное представление о «социальной справедливости» в данном случае сравнения «наших» с «ихними». Для меня несомненно, что тот же Абрамович уж наверно более достоин своих миллиардов, чем какой-нибудь Ротшильд. Ведь Абрамович, бесспорно, добывал – плохо ли, хорошо ли – свои миллиарды сам; они не упали на него с неба! В то время как любой нынешний Ротшильд «просто» получил все по наследству – то есть лично не ударив пальцем о палец. Где же тут, спрашивается, социальная справедливость?!

Думаю, причина ненависти к нынешним олигархам – вовсе не в абстрактной «справедливости/несправедливости», а именно в этом ощущении близкой дистанции, «парня с нашего двора». Ротшильд – это изначально человек из другого мира, который никак с нашим не пересекался; поэтому «ему можно» быть хоть миллиардером, хоть бароном, хоть магистром ордена жидомасонов; но ЭТИ… Которые всего лишь «очутились в нужное время в нужном месте»!

Мы все не понимаем этого; как так – еще недавно я лично ссал ему в противогаз, а сегодня он единолично решает, продать ли «Сибнефть» «Газпрому» и не купить ли вместо нее Бекхема в подарок Путину!?

Путин, кстати, тоже выскочка; но к его возвышению каждый, при желании и некотором усилии, может считать причастным лично себя – «как же, ведь я же за него голосовал!» За возвышение Абрамовича с его миллиардами не голосовал никто – такого оправдания у него нет.

Тем не менее, лично я отношусь к миллиардерству Абрамовича и всяких подобных ему Потаниных спокойно. Вы спросите, как это мне удается?

Очень просто! Я не думаю, что все дело лишь в том, что кто-то «вовремя подсуетился». Это очень сомнительная теория, придуманная массами для того, чтобы присыпать ветками неприятную для себя правду: а именно, что каждый миллиард у каждого нашего миллиардера действительно заработан. Только не в результате труда – а в результате игры. Точнее, Игры. Убеждение, что «все богатства должны быть заработаны честным трудом» основано на сугубо стационарном, последовательном понимании мира; мира, в котором все логически обусловлено, одно вытекает из другого, «кирпичик к кирпичику», а «копеечка к копеечке». Такое понимание отрицает и роль Случайности, и вообще вероятностную природу нашего социального бытия, в котором все возможно, но редко когда случается…

Простой человек не любит и страшится Игры. И правильно, в общем, делает: Игра – странная и страшная штука.

Я полагаю, что наши 90-е были уникальным временем, когда можно было выиграть все и даже больше… Если применять универсальную и самую высокую ставку: то есть – собственную жизнь. Жизнь – универсальный джокер, и на нее вполне можно выиграть и миллиард… Правда, с низкой вероятностью.

Помню, в одном из самом первых материалов об Абрамовиче, проникшем в печать, рассказывалось, что якобы Рома в начале 90-х занимался одних из самых прибыльных – и одновременно одним из самых рискованных в ту пору – бизнесов: оптовой торговлей бензином. Эшелонами… Абрамович вспомнил, что таких, как он, было человек 30 – в смысле, «коллег» по этому опасному ремеслу. И, как с легким удивлением заметил Абрамович, из них всех к тому времени остался в живых он один.

Не стоит понимать так, что если жизнь – универсальный джокер, то любой хоть сейчас может поставить ее на кон и выиграть этот самый миллиард. Вероятно, ставки надо наращивать – то есть ставить ее на кон еще и еще раз, постепенно ПРИБЛИЖАЯСЬ к заветной (для кого-то) цифре. Есть, правда, закон теорвера насчет произведения вероятностей: если вероятность события А, допустим, 0,5, а связанного с ним события В – тоже 0,5, то вероятность того, что произойдут оба этих события – уже 0,5*0,5=0,25. В 2 раза меньше…

Я не сомневаюсь, что ВСЕМ нашим олигархам не раз, в скрытых от глаза разборках на разных уровнях, приходилось ставить на кон свою жизнь. Мне это кажется почти непостижимым: деньги, пусть большие – и своя единственная жизнь? Я бы даже квартиру свою никогда, ни ради какой авантюры, даже с высочайшей вероятностью выигрыша, не поставил бы на кон! Простите, если что-то вдруг «не срастется» – жить-то я где буду?!

Но были люди, которые это делали неоднократно; кому-то повезло, а кого-то нашли с пулей в затылке, и «косточки их в подмосковных лесах гниют» – как злорадно выразился в конце 90-х другой наш миллиардер Брынцалов. По мне, цена уж слишком велика и несообразна – я бы столько не платил, даже не приценивался бы. Но я и не миллиардер, работаю по найму. Единственное, чем рискую, следовательно – тем, что в какой-то момент не выплатят обещанную зарплату. Всё.

Это, конечно, смотрится несколько приземленно. Зато без зависти и без ажитации. Ребята заслужили, в конечном итоге. А те, кто некогда ссали в противогаз… В конце концов, они ничем не рисковали.