Мнение: Два года с конфискацией

В выходные, как я понял, американский Конгресс разбушевался – вдруг разом вышел из полугодового ступора и принялся рубить шашкой все гордиевы узлы. Из важных для нас – отдал наконец Украине 62 млрд. долл. на вооружения, а также дал отмашку на конфискацию всех российских активов и передачу их Украине. Для РФ оба решения крайне болезненны, но второе, при внешней “абстрактности” (активы какие-то, откуда у россиян активы) даже важнее.

Первое означает, что украинским войскам снова повезут снаряды, и какие уж там теперь будут наступления – бог весть. Однако конфискация и вовсе удар поддых; это, похоже, в принципе конец. Допрыгались, идиоты. Ахиллесова пята России, самый главный и неотвязный страх всех, кто реально когда-либо беспокоился о нашей нелепой и огромной стране – это то, что однажды здесь кончится валюта. Это примерно как “кончится кислород”. И долгое время как-то удавалось держаться подальше от этого края пропасти – хотя вот в 1991 она кончилась в первый раз, и Союз сразу же отдал богу душу.

Второй опасный момент был после мощнейшего кризиса 1998 года – но тогда буквально чудом пронесло. После этого так серьезно долго не трясло, быстро забывающие плохое “дарагие рассияни” расслабились и решили, что им сам черт не брат…

Ну вот этот час снова настаёт в самое ближайшее время.

Кто-то скажет, что “всё ерунда”, ведь, мол, ничего особо нового по сравнению с весной 2022 года не произошло – такая же война, такая же угроза Харькову, опять бессильные буржуи грозят какой-то конфискацией. Однако по сравнению с ситуацией 2 года назад сейчас-то на самом деле много изменилось. Все свои ситуативные козыри РФ уже отыграла, новых не появилось. ЕС уже приспособилась жить без газа, цену РФ-войскам все увидели, Украина никуда не делась, а вот невероятные доходы от продажи углеводородов – в далеком прошлом. А весь долгосрочный урон от санкций – при нас. Главный из них – валюты УЖЕ слишком мало. И тут еще конфискация.

Оруэлловские крики в духе “Я буду работать еще больше!” тут уже явно не в кассу. Приехали.