Мнение: Прекрасное далёко… и без мяса

Читаю про новый, вот-вот выходящий на экраны российский “блокбастер” “Сто лет тому вперед” по роману Киру Булычева, а по сути – вроде как ремейк всем известного советского перестроечного сериала про “голос из прекрасного далеко”. Но я не о фильме, я его еще не видел и в общем ничего особо хорошего не жду – меня потрясла аннотация. Читаю:

“В прекрасном будущем, где отказались от мяса, умеют контролировать климат, не пользуются наносящим вред экологии транспортом, но по-прежнему пользуются банкоматами Сбербанка и отдыхают на курортах Краснодарского края, под бдительным присмотром профессора медицины и чадолюбивого отца (Константин Хабенский) подрастает школьница Алиса Селезнева…” и т.д.

Я просто охренел. Совершенно невероятно – ОНИ уже здесь, в холмогоровско-дугинском раю советских старперов! И сюда пролезли! Здравствуйте, уважаемая Грета Тунберг, мое почтение, герр Шваб, проходите и располагайтесь, господа из Всемирного Экономического Форума! А нам остается только застрелиться.

Нда. Не зря, не зря РосФедерацию выкинули не только из Совета Европы, но даже из Всемирного Общества любителей кошек, Путина объявили уголовником и выдали на него ордер, исключили россиян из УЕФА, ФИФА и Олимпийских игр, РФ в ответ торжественно объявила все страны Запада “недружественными”… но единственная международная организация, членство в коей Россия бережет как зеницу ока – это ВОЗ. А если посмотреть – и в 2023, и в 2024 году в РФ, “насмерть бьющейся с Западом”, одновременно при поддержке крупнейших госбанков ее предприятия бьются меж собой за получение почетного звания “соответствуют стандартам ESG”.

И вот нате: в качестве флагмана кинопроката РФ 2024 года выпускают фильм, откровенно и прямо пропагандирующий придуманный рептилоидами “образ будущего”. Не постеснялись даже любимца всей страны Кира Булычова подверстать под стандарты ВЭФ и Гринписа. Да-да, он в 80-х годах так и описывал “светлое будущее”, в котором никто не ест мяса, а транспорт – исключительно “экологический” (читай – без углеводородного топлива). Как же, как же! Помним. Именно так все и было. Великая сила предвидения великого ESG-писателя.

Главное, что это всё не спишешь на “происки Запада”. В стране – натуральная цензура, то и дело пишут то об одном, то о другом фильме, которому гебисты, придравшись к какой-нибудь “крамоле”, не дают свое недавнее антиконституционное изобретение – “прокатную лицензию”.

А тут – пожалте, на всех экранах страны. Удивлен лишь, что “в будущем” про Алису Селезневу жуков почему-то не едят. В виде вкусного и полезного жучиного порошка. Это, я считаю, недосмотр, Цензурному комитету надо поставить на вид.

Ну и привет всем старперам, которые страстно болеют за “победу над проклятой НАТОЙ”.И НАТА, и РФ – под одним управлением, дурачьё.